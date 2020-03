Stor ændring i populært TV2-program

Igennem seks sæsoner har danskerne kunnet følge landmænds jagt på kærligheden i TV2-programmet ’Landmand søger kærlighed’.

Men i år vil man for første gang i programmets historie opleve, at to af landmændene er kvinder.

- Vi har prøvet de sidste mange år at finde kvinder, der havde lyst til at deltage. Det er bare først nu, det er lykkedes os at finde nogen, fortæller programredaktør Mads Volck til tv2.dk.

Også Lene Beier har tidligere over for Ekstra Bladet ytret, hvor meget hun håbede, det ville lykkes at få kvindelige landmænd med i den syvende sæson.

- Nu prøver vi virkelig, om vi ikke kan finde en, for vi vil så gerne have en kvindelig landmand med. Der er jo også en masse kvindelige landmænd derude, og vi synes, at det kunne være fedt også at vise nogle kvinder i landbruget, så det ikke 'kun' er mænd, fortalte Lene Beier til Ekstra Bladet i november sidste år.

Lene Beier med to af sidste sæsons store profiler: Jack og Bente. Foto: Anthon Unger

Coronavirus kan få betydning

Som seere af programmet vil vide, mødes landmændene med de bejlere, der har vakt deres interesse i form af breve med billeder i. Dernæst mødes de til speeddate og efter en udskilningsproces flytter tre bejlere ind på gården, hvor udskillelsen fortsætter, indtil et par forhåbentlig er fundet, og de kan tage sammen på et romantisk ophold.

Programmet tager med andre ord lang tid at lave, og da produktionen er sat til at finde sted henover sommeren, kan man havne i en situation, hvor man må tilpasse sig, hvis ikke coronavirus er kommet under kontrol inden da.

- Når vi skal i gang med optagelserne, må vi naturligvis finde en produktionsform, der overholder de gældende retningslinjer på det tidspunkt, siger Mads Volck.

Mød de seks deltagere herunder:

Brian, 28 år - Vestjylland



Foto: Ian Devald/TV 2

Brian bor alene på en af sine forældres gårde, hvor han er driftsleder. Han har ikke den store erfaring med kærligheden, og han er heller ikke så god til selv at opsøge den. En af hans bedste venner er Troels, der var med i femte sæson af 'Landmand søger kærlighed'.

Claus, 46 år - Midtjylland



Foto: Ian Devald/TV2

Claus bor på en stor gård, som han selv opbygget med svine- og planteavl. Claus har to børn, en datter på 18 år og en søn på 15 år, som bor hos Claus.

Laura, 20 år - Vestsjælland



Foto: Ian Devald/TV2

Laura bor på en gammel klassisk firlænget gård. som hendes familie forpagter. Laura er for tiden i praktik som en del af EUX Landmand, hvor hun studerer og har speciale i svin. Hun elsker benzin og store maskiner - og makeup, lange negle og stiletter.

Mads, 30 år - Midtjylland



Foto: Ian Devald/TV2

Mads er uddannet smed og autoriseret økolog. Han bor på en moderne gård på sine forældres jord, ligesom en stor af hans familie også gør. En kommende kæreste skal derfor synes om 'familiebofællesskabet’, for familien fylder meget i Mads' hverdag.

Stine, 26 år - Nordjylland



Foto: Ian Devald/TV2

Stine bor på et nedlagt landbrug sammen med to venner, otte heste, høns og en hund. Her har hun en lejlighed i den gamle maskinhal. Hun arbejder på et kvægbrug, hvor hun er fodermester og deler ansvaret med driftslederen. Stine har en kæleko og nogle ponyer.

Svend, 41 år - Vestjylland



Svend bor på den gård, hvor han er født og opvokset. Her har han 150 malkekøer og dyrker desuden majs, græs og korn. Hans forældre bor tæt på, så hans far på 76 år nyder at komme og hjælpe til. Svend vil gerne have kone og børn, men tiden er ved at løbe fra ham, synes han.