Stor brøler i 'Den store bagedyst': - Det er vores skyld

Hver lørdag er ingredienserne sirligt arrangeret i lige store portioner, skåle og former, når deltagerne i 'Den store bagedyst' gør klar til den hemmelige udfordring.

Men i aftenens afsnit gik det helt galt.

Her var der nemlig - vel at mærke uden nogen opdagede det - blevet byttet rundt på kartoffelmel og florsukker i deltageren Emil Obels portion.

Dommerne opdagede først fejlen, da det var for sent, og kagen for længst var bagt.

- Vi skal lige have en pause og lige snakke, siger Markus Grigo henvendt til produktionen, efter han og dommer Katrine Foged Thomsen har smagt på Emils roulade, der var væsentlig mere gulig end de andres.

Herefter stimler han og Katrine Foged Thomsen sammen med folk fra produktionen og diskuterer på livet løs.

- Der er sket en fejl. Der er en, der har byttet om på ingredienserne, konstaterer Markus Grigo.

- Kan det være ham (Emil, red.)?, spørger en mand fra produktionen.

- Det kan umuligt lade sig gøre. Der var de skåle, der var, lyder det fra Katrine Foged Thomsen.

Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen måtte reagere hurtigt, da der skete en fejl i aftenens afsnit af 'Den store bagedyst. Foto: Bjarne Bergius Hermansen

Anderledes bedømmelse

Alt imens dommerne diskuterer, sidder de andre deltagere og ser nervøst til. Især 16-årige Emil er tydeligt berørt af situationen og nervøs for, hvilke konsekvenser forvekslingen vil få.

På grund af fejlen var dommerne da også nødt til at tage alternative midler i brug.

- Der er sket en fejl, da vi skulle afveje tingene til dig (henvendt til Emil, red). Du har fået kartoffelmel i stedet for florsukker. Det er derfor, der ikke er noget sukker i. Det er ikke din skyld. Det er vores skyld. Når vi vurderer dig i dag, vurderer vi ud fra, at der er lavet en bund, som den skulle være. Så vi ser på delelementene og vurderer det derfra, lyder det fra Katrine Foged Thomsen henvendt til Emil, der samlet endte på en femte plads i den hemmelige udfordring.

Tog det roligt

Selvom det var en ærgerlig fejl, var Emil rimelig fattet efter episoden.

- Jeg synes, det er fair, at dommerne bedømmer mig på den måde på baggrund af delelementerne, siger Emil i programmet, hvor Jasmin ender med at løbe med mesterbagertitlen, som Emil ellers erhvervede sig sikkert i de første to programmer.

Overfor Ekstra Bladet uddyber den unge amatørbager den uheldige situation:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at der blev taget fejl af flormelis og kartoffelmel, men det kan jo ske for enhver. Jeg kunne godt se, at bunden havde opført sig underligt i løbet af udfordringen. Men jeg talte med Markus og de andre deltagere inden bedømmelsen, og det var jo helt fint, at de så kunne bekræfte min formodning, da de smagte den. Derfor bedømte de den også, som hvis det ikke var sket, skriver Emil i en mail.

Han har da også fået en undskyldning af synderen, der forvekslede det hvide pulver.

- Den søde ’runner’, der havde vejet ingredienserne af, kom også forbi og sagde undskyld, så der er ingen grund til at være sur, lyder det fra Emil.

Til Ekstra Bladet fortæller Markus Grigo, at de selvfølgelig var rigtig ærgerlige over fejlen, men at sådan noget kan ske, når der er mennesker involveret.

- Der skete en menneskelig fejl. Florsukker blev byttet med kartoffelmel. Der er jo meget arbejde og forberedelse i den hemmelige udfordring, og i denne udfordring blev ingredienserne vejet af på forhånd. Emil fik så en forkert skål på sin bakke. Men han tog det heldigvis helt roligt. Bedømmelsen forgik helt fair, og vi tog højde for, at der var begået fejl fra vores side, siger Markus Grigo.