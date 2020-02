Stor brøler i 'X Factor': - Jeg fortryder virkelig

Det var en tydeligt frustreret Kasper 'Kali' Andersen, der fredag aften gav sit input til årets 'X Factor'-bootcamp med en følsom rap om sin ni-årige datter.

Alt gik nemlig langt fra efter planen under den 31-årige rappers optræden, og flere gange måtte han starte forfra på grund af nervøsitet. Det til stor frustration for 'Kali' selv, der tydeligvis var ærgerlig over situationen.

- Jeg blev selv lidt rørstrømsk. Det er noget helt andet det her. Det er jeg ked af, sagde rapperen henvendt til Oh Land og fortalte, at han kun netop var blevet færdig med sin sang.

- Jeg tog en chance. Jeg har skrevet det i sidste uge. Det er helt nyt, sagde han videre til Oh Land, der tog hele episoden pænt.

Oh Land valgte at tage 'Kali' med trods de fejl, han begik. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Frustreret og sur

Til Ekstra Bladet fortæller Kaspar 'Kali' Andersen, at han bestemt ikke er tilfreds med sin præstation til bootcampen.

- Man kan fornemme min frustration over, at det ikke gik så godt til at starte med. Det var bare ren skuffelse og frustration over mig selv, siger han.

Især det faktum, at det var en ny tekst, hylede 'Kali' ud af den.

- Det var en helt ny tekst, og jeg havde nærmest skrevet den i flyet på vej hen til bootcamp. Jeg tror, det var nervøsiteten, der tog over, fordi jeg virkelig gerne ville levere. Jeg overtænkte det virkelig og lagde for meget i det i stedet for at nyde det, siger han og fortsætter:

- Det irriterede mig også, at jeg havde 'nailet' den flere gange helt perfekt inden. Så skulle jeg levere, og så gik det helt galt, og jeg havde svært ved at styre min frustration. Jeg stod i en presset situation foran kameraet, og man vil jo virkelig gerne imponere, siger han.

Trods 'Kalis' fejl under bootcampen valgte Oh Land alligevel at sende ham videre til liveshows med henvisning til, at han er meget 'ægte'.

'Kali' håber, at han kan være med til at bidrage med noget nyt til 'X Factor'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Det er øv

- Hvordan har du det med, at du bliver så tydeligt frustreret, og at folk skal se det på tv?

- Det synes jeg er lidt øv. Jeg havde håbet, det ikke blev vist. Det var jo kun mig selv, jeg blev frustreret over og ikke andre. Jeg vil ikke have, at folk får et indtryk af, at jeg er en person, der reagerer sådan over hverdagssting. Folk får måske et forkert indtryk af mig, men følelserne løb af med mig, og jeg kunne ikke styre mig, siger han og fortsætter:

- Jeg fortryder virkelig, at jeg reagerede sådan. Jeg ville ønske, at jeg havde været mere rolig, siger han.

- Men Oh Land vælger jo at sende dig videre trods de her fejl. Hvordan føltes det?

- Det betyder mere end alt for mig, og når man endelig får anerkendelse, er det stort, siger 'Kali'.

- Faktisk tror jeg til at starte med ikke, at jeg troede på det, Oh Land sagde. Hun kørte det jo op til, at jeg ikke var gået videre, så da hun endelig sagde, at jeg var gået videre, hoppede mit hjerte en ekstra gang. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg reagerede i øjeblikket, men mine følelser kom for alvor, da jeg kom ud til Sofie Linde.

- Jeg havde svært ved at fatte det. Jeg var pavestolt, og det hele var så surrealistisk, men samtidig tænkte jeg også: 'Fuck. Nu er der en af de andre gode, der er røget ud på bekostning af mig'. Jeg er rapper og underdog, og så går jeg videre foran talenter som Elina og John. Jeg tænker: 'Hvad fuck sker der'?, siger rapperen, der dog er ovenud lykkelig for, at han er gået videre.

Det var en lettet 'Kali', der fredag aften gik videre til liveshows. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Du kan se, hvordan det går 'Kali' i de store liveshows på fredag klokken 20.00 på TV2.