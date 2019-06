Stor brøler på TV 2: 'Nu har vi fattet det!'

En række seere på TV 2 fik sig søndag aften et lidt andet syn, end de havde forventet, da de sad foran tv-skærmen for at se søndagsfilmen 'Our Kind of Traitor'.

I stedet for den britiske thriller, blev de nemlig undervejs mødt af en yderst stædig reklame for CBB Mobil, der kørte over skærmen i en nærmest uendelig, gentagende strøm.

I omkring fem minutter kørte den samme reklame i ring, og det kom blandt andet til udtryk på TV 2's Facebook-side, hvor flere brugere nåede at udtrykke deres utilfredshed, inden den aftenens hovedfilm atter vendte tilbage til skærmen.

- Er der dog ikke nogen, der vil kvæle den reklame fra CBB på TV 2, der nu har kørt uafbrudt i 10 minutter, skriver en bruger blandt andet, mens en anden kort skriver 'Nu har vi fattet det...' sammen med en video af den insisterende reklame.

Henviser til leverandør

Men selvom det altså var på TV 2's hovedkanal, en række seere fik en afbrydelse midt i en go' film, ligger problemet ikke hos TV 2. Hos TV 2's kommunikationsafdeling henviser man nemlig til virksomheden Cibicom (der indtil for nylig hed Teracom), som blandt andet står for at distribuere TV 2's signal ud til Boxer-kunder.

Og Cibicom bekræfter over for Ekstra Bladet, at afbrydelsen skyldes en teknisk fejl hos dem.

- Klokken 21.15-21.20 skulle der ligge en crawl-tekst (tekst, der løber i bunden af skærmen under en udsendelse, red.) under filmen, som gør seerne på Fyn opmærksomme på, at det kan være nødvendigt for dem at re-tune deres fjernsyn på onsdag, siger administrerende direktør Martin Løbel til Ekstra Bladet.

- Men i forbindelse med, at man kobler crawl-teksten på, sker der en fejl, der gør, at der kommer noget andet på, og det er så åbenbart en reklame, siger han.

TV 2 gjorde derfor Cibicom opmærksom på problemet, hvorfor reklamen altså blev fjernet igen efter omkring fem minutter.

Martin Løbel fortæller, at afbrydelsen kun har ramt de seere på Fyn, der bruger stueantenne, da det var en meddelelse rettet mod dem.

- Meddelelsen skulle komme i forbindelse med ombygningen af det digitale sendenet i Danmark, fordi man rømmer frekvenserne over 700 MHz. De bruges i dag til tv, men når man kommer frem til april 2020, så bliver de frigivet og brugt til mobilnet, forklarer Martin Løbel om baggrunden for meddelelsen, der altså endte med at være noget helt andet.

- Det beklager vi selvfølgelig på det kraftigste, lyder det fra direktøren.