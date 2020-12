Stor frustration: Julekalender-koks hos DR

1. december betyder for de fleste julegodter, kalenderlys og ikke mindst julekalender.

Men sidstnævnte har for mange i år været svær at få fat i.

I hvert fald hvis man har været på jagt efter DR's ulandskalender, 'Julefeber'.

Mange steder er julekalenderen, der bliver sendt på DR1, nemlig allerede udsolgt, selvom DR reklamerer med, at den kan købes i landets butikker helt frem til 24. december.

Det har fået flere frustrerede forældre til tasterne på de sociale medier, hvor de efterspørger kalendere i diverse grupper.

'Er der nogen, der har set DR's julekalender til Julefeber i en butik i Hvidovre? Min søn var så venlig at informere os om i går, at han da gerne ville have sådan en', lyder det fra en.

'Er der nogen som har set et sted i Valby, hvor der stadig er årets julekalender til enten julefeber eller juleønsket? De steder jeg har været indtil videre er der udsolgt', skriver en anden.

'Julefeber' er årets julekalender på DR. Foto: DR

'Den er udsolgt alle vegne. Jeg har ledt og ledt', skriver en tredje.

I flere grupper på Facebook går snakken ligeledes på, at julekalenderen er udsolgt i flere kommuner - heriblandt i Solrød.

Ikke mindre oplag

Ekstra Bladet har været i kontakt med Thit Dyreberg Haldrup, der er projektleder i DR Salg. Hun oplyser, at oplaget af julekalenderen ikke har været mindre i år end tidligere:

'Oplaget har ikke været mindre i år end normalt, men efterspørgslen har klart været større. Om det skyldes, at tv-julekalenderen er mere attraktiv i år, at lågekalenderen er udformet som et teater, man kan lege med, eller at corona gør folk mere købelystne, kan vi kun gisne om', lyder det i en mail til Ekstra Bladet.

'Men det er naturligvis dejligt at efterspørgslen er der – og rigtigt ærgerligt, hvis folk har svært ved at finde en kalender', lyder det videre.

Det er denne julekalender, som forbrugerne har svært ved at få fat i.

Ifølge projektlederen er det bevidst, at de i år ikke har taget chancen og produceret flere kalendere, end de plejer.

'Vores fokus hvert år er at samle så mange penge ind til årets projekt som muligt – i år til ørkenbørn i Etiopien. Derfor forsøger vi hvert år at ramme det rigtige antal kalendere, så vores omkostninger er så små som muligt, og så mange penge som muligt kan gå direkte til projektet. Det er altså altid lidt af en balancegang at ramme det rigtige antal så præcis som muligt', lyder det fra Thit Dyreberg Haldrup.

