Stor genforening på vej i Game of Thrones

Der er nu under fjorten dage til premieren på ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones', og efter næsten to års ventetid er rigtig mange fans af serien tæt på at revne af spænding.

Hvis du, ligesom mange andre, har svært ved at fordrive ventetiden, er der nu lidt hjælp at hente fra HBOs side. Streamingtjenesten har netop udsendt to nye trailere, der lover masser af det, som fans har ventet rigtig længe på.

De to trailere, med titlerne 'Together' og 'Survival', viser blandt andet Daenerys' hær, inklusiv drager, ankomme til Winterfell samt en længe ventede genforening mellem to karakterer, der ikke har set hinanden siden første sæson.

Dragerne ankommer til Winterfell i 8. sæson. Video: HBO.

HBO Nordic har tidligere bekræftet overfor Ekstra Bladet, at ottende og sidste sæson af verdens mest populære serie får dansk premiere mandag 15. april klokken 03.00, så tilbage er der vist kun at sige:

