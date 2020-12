Stor julebonus: 10.000 kroner til alle TV2-ansatte

Medarbejderne på TV2 ønskes en glædelig jul med en stor julebonus for deres indsats under corona og MeToo

Alle ansatte i TV2 kan se frem til en ekstra julebonus på 10.000 kroner.

Ifølge TV2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, skyldes det, at året har været 'fuldstændig ekstraordinært', skriver Journalisten.

Direktøren roser medarbejderne og forklarer pengegaven med de ansattes indsats under corona og MeToo.

TV2 har nemlig - trods økonomisk bekymring tidligt på året - klaret sig godt gennem krisen og har fået seerfremgang.

- Medarbejderne på TV2 har klaret sig fuldstændig fantastisk igennem corona. Vi var jo en af de første til at blive ramt og har haft rigtig mange hjemsendte medarbejdere i snart et år nu, siger Anne Christensen til Journalisten.

- Jeg synes simpelthen, det er fantastisk, at de har løbet så hurtigt hele året på trods af forholdene, siger hun og takker medarbejderne for også at have håndteret MeToo flot.

Praktikanterne på TV2 får også glæde af direktøren gode humør og modtager samme beløb som de fastansatte, da de har haft nogle 'særlige og besværlige vilkår'.