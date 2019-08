Stor 'Nak & Æd'-ændring i aften

Da DR Aarhus i 2010 blændede op for deres tv-koncept med en københavner-kok og en jyde-jæger, der fumlede rundt i en skov, mens de forsøgte at få ram på noget spiseligt, var der ikke mange, der havde troet, at det ville blive et af DR's mest populære naturprogrammer.

I aften kan de to værter, Nikolaj Kirk og Jørgen Skouboe, imidlertid fejre ti-sæsoners jubilæum, når første afsnit af den nye sæson løber over skærmen.

Og i år er de to kammerater oven i købet blevet forfremmet til DR1.

- Altså, jeg tror godt, jeg kan tale for både mig og Jørgen, når jeg siger, at vi - dengang vi fandt på, at vi skulle lave det her program - håbede på, at vi kunne få lov til at lave bare seks udsendelser. Og hvis det lykkedes, ville vi være super-stolte og glade, siger Nikolaj Kirk til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Dengang havde vi slet ingen drømme om at skulle køre i ti år eller længere. Vi havde bare en mission om, at vi ville ud og vise, hvad fiskeri, jagt og mad er for noget. Det var egentlig det eneste, vi gerne ville.

'Nak & Æd's uventede succes: Så længe fortsætter de

I aften tager værterne en hund til hjælp i forsøget på at få nedlagt nogle velsmagende agerhøns. Foto: DR

Agerhøne eller rotte

Første program i den tiende sæson kan ses i aften kl. 20 på DR1.

I aftenens afsnit får Nikolaj og Jørgen brug for hundehjælp, når den skal hjælpe dem med at finde de små, buttede agerhøns, der piler rundt i de nordjyske marker.

De to evigt optimistiske naturmennesker har fra begyndelsen højt humør, men den gode stemning er i overhængende fare for at blive ødelagt, hvis de i stedet skal spise det obligatoriske 'taberdyr'.

Jørgen har nemlig taget rotter med, hvis de ikke har held på jagten.

Se også: Søren Ryge i chok: Ejendommens værdi vil jo falde omgående