Stor nedtur: Ramt af underskud

Coronakrisen har ramt hårdt i Danmark.

Nedlukningen tidligere i år kostede dyrt for mange selvstændige - også for Mads Vad, der ved siden af 'Vild med dans'-deltagelsen driver danseskolen VM Dans.

Det er normalt en ganske god forretning for ham, men efter flere år med overskud må han nu acceptere et negativt resultat. Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra firmaet Vad Mikkelsen Dans ApS.

Regnskabet, der løber fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, viser et underskud på 316.121 kroner før skat, hvilket er en massiv tilbagegang i forhold til året før. Her lød samme beløb på et plus på 1.120.119 kroner.

Det er især et fald i bruttofortjenesten - indtægter fraregnet en række udgifter til for eksempel varekøb - er her faldet til 3.486.385 kroner fra 4.757.877 kroner året før, mens lønudgifterne er nogenlunde uændrede.

Som et resultat af underskuddet er der heller ikke udbetalt udbytte fra Vad Mikkelsen Dans. I 2018/19 blev der ellers udbetalt 650.000 kroner.

Egenkapitalen i virksomheden lyder nu på 635.416 kroner.

Mads Vad og Emili Sindlev strøg i semifinalen i lørdagens udgave af 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

'En kæmpe udfordring'

I regnskabet får covid-19 og nedlukningen af Danmark skylden for underskuddet.

Sådan lyder det også fra Mads Vad, da Ekstra Bladet lørdag aften spørger ham om regnskabet efter 'Vild med dans'.

- Det er en kæmpe udfordring for os - ligesom alle andre virksomheder, der er ramt af disse restriktioner. Vi har prøvet at følge alle restriktioner til punkt og prikke i respekt for at passe godt på folk, så det er jo forventet, at man har haft en stor omsætningsnedgang, når vi har været lukket uden at kunne køre aktiviteter i så mange måneder. Det har været hårdt, fortalte han.

I regnskabet lyder det, at selskabet 'har benyttet relevate kompensationspakker og vil ligeledes gøre fremadrettet, såfremt de opfylder kravene hertil'.

Og Mads Vad håber, at der kommer mere hjælp til ham og andre virksomheder i samme situation.

- Jeg vil sige, at i første omgang var vores regering rigtig god til at komme med hjælpepakker. Jeg tror også, der er rigtig mange virksomheder - som min - der håber, at de kommer til at hjælpe fortsat, sagde han og fortsatte:

- Jeg har ansvaret for 30 medarbejdere, der skal have løn. Det er en hård tid lige nu. Heldigvis har vi verdens bedste elever, der ikke melder sig ud og i stedet støtter op om det her, sagde han og sendte en opfordring:

- Det er så vigtigt, hvad vi kommer tilbage til. Vi skal passe på hinanden lige nu, men vi skal også passe på det, vi kommer tilbage til. Så lad være med at melde jer ud af fitnesscentre og sportsaktiviteter, og pas godt på alt det, vi har, for lige om lidt får vi en vaccine, og så er det væk. Men det er en hård tid at være danseskoleindehaver, lød det.

- Men der er en danseskole, når corona er overstået?

- Det gør vi alt, hvad vi kan, for at sørge for, at der er. Og ja, det er jeg sikker på. Med den støtte fra vores kunder, elever og medarbejdere er jeg sikker på, at vi nok skal komme gennem den udfordring, det er lige nu.