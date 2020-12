Stor nedtur: - Skide ærgerligt

Lars Brygmann er ærgerlig på biografejernes vegne over, at de nu må lukke ned igen. Han er selv aktuel i 'Retfærdighedens Ryttere', som indtil nu har solgt mange billetter

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Men man må tænke i en højere sags tjeneste, for man kan jo ikke rigtig gøre noget, siger skuespiller Lars Brygmann.

Han er aktuel i biograffilmen 'Retfærdighedens Ryttere', som har solgt mere end 400.000 billetter allerede, siden den fik premiere 19. november. Men nu bliver der sat en stopper for i hvert fald noget af salget, for biograferne er endnu en gang ramt af nedlukning.

Han har gjort det igen

'Retfærdighedens Ryttere' med Lars Brygmann i en af hovedrollerne, har solgt mange billetter. Men nu bliver det sværere. Foto: Mogens Flindt

Nordisk Film oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om en lukning af 14 af deres 23 biografer. Det er altså kun ni af Nordisk Films biografer, som fortsat kan vise 'Retfærdighedens Ryttere', og det kommer til at ramme billetsalget hårdt.

- Der er jo ikke noget at gøre ved det. Men jeg har mere ondt af dem, der lige har fået premiere. Nu har den ('Retfærdighedens Ryttere', red.) jo nået at køre i noget tid. Det er jo bare surt, altså. Og vi var ude for noget af det samme i foråret, hvor det også skete, men jeg havde da håbet og krydset fingre for, at det ikke ramte biograferne.

- Der er stadig steder, hvor folk kan gå i biografen. Men det er jo både i Aarhus, Odense og København. Så jo, jeg er da ærgerlig. Skide ærgerlig. Men samtidig så kommer jeg mig også over det, for der er da ting, som er større end det, siger Lars Brygmann.

Lars Brygmann i rollen som Lennart i 'Retfærdighedens Ryttere'. Foto: Rolf Konow/PR

Ærgrer sig for andre

Det er ikke på sine egne vegne, at Lars Brygmann ærgrer sig. Han mener nemlig, at der er mange andre, der har det hårdere.

- Det er værre for biografejerne, de kommer jo til at mærke det på pengepungen. Måske ser det bedre ud til 3. januar, og så kan biograferne åbne op igen. Men der er jo også restaurationer og alle mulige andre, der har det hårdt. Så i virkeligheden skal jeg ikke klage.

- Så din ærgerlighed er mere på andres vegne?

- Det er det faktisk. Men det er også ærgerligt, når det er en film, som går så godt, som den her gør. Den kunne jo trække mange flere mennesker til biografen. Men det kan den stadig nå! Jeg er optimist omkring det, siger han.

Der er ikke andre ting i Lars Brygmanns arbejdsliv, der er blevet spoleret af corona. Så han håber bare på, at der snart bliver åbnet op igen.

- Det er bare om at vente, til det åbner op igen i det nye år. Det, tror jeg, det kommer til. Og så pøj pøj til alle dem, der bliver ramt af det. For jeg føler ikke, jeg er en af dem, der bliver ramt direkte. Det er mere biografejerne, restauranterne og museerne, der bliver ramt.

Det er vanen tro masser af skydevåben i Anders Thomas Jensens film. Foto: Rolf Konow/PR

Danske Biografer

Hos brancheforeningen Danske Biografer er direktør Lars Werge håbefuld for, at der igen bliver etableret hjælpepakker til de ramte biografer.

- Jeg går ud fra, at når man lukker en branche ned i 38 kommuner, så reetablerer man de hjælpepakker, der var i foråret, hvor man fik lønkompensation og faste omkostninger, så i hvert fald de værste skrammer bliver forsøgt håndteret.

- Jeg tror ikke, man behøver at være professor i atomfysik for at regne ud, at julen og december i det hele taget er en højtid - også i biografsammenhæng. Så det kan blive ret svært, det her, siger han.

Mandag blev der præsenteret en række nye restriktioner.

Han fortæller, at man havde succes med at få lokket kunderne tilbage i butikken, da filmen 'Druk' udkom, hvilket er fortsat med premieren på 'Refærdighedens Ryttere'.

- Så det er klart, at det har giver tre eller fire skridt baglæns på et tidspunkt, hvor vi egentlig havde en forhåbning om at det vendte. Så det er noget rigtig skidt.

- Hvor hårdt er branchen ramt økonomisk?

- Hvis man tager nøgletal, som hvor mange billetter der er solgt, og hvilken værdi de har, så ligger vi år til dato cirka 40 procent under sidste år. En del af det er selvfølgelig kompenseret, fordi der var helt lukket, siger han.