Stor Netflix-succes filmer i Danmark

Hvis du er en af de mange, der spændt har fulgt det spanske drama 'Papirhuset' på Netflix, kan du inden længe glæde dig til at se seriens karakterer i kendte omgivelser.

Serien, som er blevet kaldt Netflix' største ikke-engelsksprogede succes, filmer nemlig netop nu i København.

Ekstra Bladet har været forbi optagelserne, som du kan se billeder af nedenfor.

I 'Papirhuset' følger man en gruppe kriminelle over fire dele, når de begår kup og forsøger at undgå politiet.

Karakteren kaldet Professoren lægger de avancerede planer, og otte røvere, som har navne efter verdens storbyer, udfører dem.

Instruktøren bag succes-serien er Álex Pina, og blandt de medvirkende er skuespilleren Álvaro Morte, som spiller professoren, og Úrsula Corberó, som spiller Tokyo.

Se billeder fra optagelserne her:

Der filmes i Nyhavn i København. Foto: Anthon Unger

Blandt de medvirkende er skuespiller Pedro Alonso, som spiller karakteren Berlin i 'Papirhuset'. Foto: Anthon Unger

Pedro Alonso under optagelserne i Nyhavn. Foto: Anthon Unger

Pedro Alonso under optagelserne. Foto: Anthon Unger