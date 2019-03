Stor nyhed fra 'Badehotellet'

Dannebrog blafrer i vinden, bølgerne skvulper, og solen skinner på sandbankerne ved Vesterhavet. Den populære TV2-serie 'Badehotellet' emmer af dansk idyl.

Men nu kan de også de canadiske og amerikanske seere møde Frk. Andersen, Hr. Weyse eller Fru. Frigg.

Tv-serien er nemlig blevet solgt til den amerikanske streamingtjeneste Walter Presents, som primært viser populære fiktionsserier fra udlandet.

- Det er en kæmpe cadeau til holdet bag. Det, at lave noget i så højt niveau, at udlandet interesserer sig for det, betyder meget. Så det er vi meget glade for, lyder det fra TV2's fiktionschef, Katrine Vogelsang til Ekstra Bladet.

Håber på mere

Samtidigt håber Katrine Vogelsang, at købet vil åbne for endnu flere døre for tv-serien.

- Fordi Walter Present er en anerkendt spiller i branchen, bliver vi synliggjort på en helt ny måde. At være repræsenteret på denne streamingtjeneste giver en bevågenhed, som vi ikke selv kunne have skabt. Vi ved, at der er nogle indkøbere rundt om i verden, som følger med på netop denne tjeneste. Dermed håber vi, at det vil åbne yderligere muligheder for serien .

Til at begynde med er det dog blot de første tre sæsoner af 'Badehotellet', som bliver tilgængelige på tjenesten.

- Efter at vi i en periode har vist moderne nordiske thrillere, er vi glade for at kunne tilbyde vores amerikanske publikum et succesfuldt tidsdrama, som giver en ny tone og følelse til vores voksende katalog af seriehits. 'Badehotellet' er den perfekte serie at nyde fra sofaen, siger tjenestens ene grundlægger Walter Luzzolino til TV2.

Se også: TV2 afslører: Det skal der ske med 'Badehotellet'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Ranthe og Anne Louise Hassing spiller ægtepar i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Ikke første gang

'Badehotellet' bliver ikke den første danske serie, som streamingtjenesten køber. Deres serie-kartotek rummer blandt andet DR-serierne 'Liberty' og 'Herrens Veje', samt TV2-serierne 'Greyzone' og 'Norskov'.

Udover USA og Canada har Norge, Sverige, Finland, Estland og Grækenland allerede købt 'Badehotellet', mens der er forhandlinger med både Tyskland og Spanien, fortæller Katrine Vogelsang.

- Der er flere ting, der gør, at Badehotellet er en succes. Først og fremmest er det en serie af meget høj kvalitet, som med sine fortællinger og sit store karaktergalleri formår at engagere alle danskere – både børn, unge og voksne. Det er imponerende, for det er bestemt ikke nogen let genre. Det, der ser perlende og let ud, er langt fra også ’let’ at lave - tværtimod. Det kræver en enorm præcision hele vejen rundt og stiller høje krav til både forfattere, skuespillere og hold. Dette, sammenholdt med, at vi har formået at ramme ned i et marked, hvor vi er de eneste, der leverer en serie som ’Badehotellet’ er med til at gøre serien til noget enestående, lyder det fra hende.

Se også: Så du ham i 'Badehotellet'? Har dramatisk historie