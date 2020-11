Stor-serie under angreb

Den lemfældige omgang med sandheden i flere scener i fjerde sæson af 'The Crown' har fået eksperter til at kritisere den ellers voldsomt populære Netflix-serie.

Blandt andet udtrykker kongehusets tidligere pressechef undren over, at der under et møde i 1989 skulle have været bekymring for prinsesse Dianas mentale helbred før en tur til New York.

'Det skete ikke. Jeg var der,' skriver Dickie Arbiter på Twitter.

Til BBC uddyber han:

- Serien er et voldsomt angreb på prins Charles og til dels også Diana.

- Er det virkelig nødvendig, siger Dickie Arbiter, som også kritiserer den måde forholdet mellem Diana og Charles skildres på.

En grotesk parodi

Også Daily Mails royale reporter er fortørnet og kalder manuskriptet for 'en til tider grotesk parodi på faktiske begivenheder'.

'Jeg vil hævde, at de fleste seere allerede stopper med at tro på det i andet afsnit,' skriver Richard Kay.

I serien fremstår Charles også som en person, der fortsætter sin affære med Camilla Shand, mens han bliver kæreste, forlovet og gift med Diana. Ifølge Richard Kay havde Charles stort set ikke kontakt med Camilla under de fem første år af ægteskabet med Diana.

Og på trods af, at der er tale en fiktionsserie, betyder det noget for Richard Kay, fordi seriens manuskriptforfatter, Peter Morgan, tidligere har sagt, at holdet bag 'The Crown' gør deres 'aller aller bedste for at gengive begivenhederne korrekt'.

Det mystiske brev

En anden detalje, der kritiseres, er i skildringen af måden, som forholdet mellem Charles og Camilla Shand bliver forpurret på.

Prins Charles' forhold til resten af familien er iskoldt, og selv hans ellers fortrolige onkel Lord Mountbatten har fået nok.

I et velment forsøg på at udtrykke sin bekymring over prinsens uansvarlige opførsel, skriver Mountbatten et brev til Charles, hvor han gør det klart, at Charles 'ødelægger og skuffer' familien. Et brev, som Charles først når at læse, efter Mountbatten kort tid senere bliver dræbt under et IRA-bombeangreb.

Kongehuset er ikke glad for prins Charles' forhold til Camilla Shand. Foto: Netflix

Premieredato afsløret

Der var bekymring

Men i det virkelige liv findes der ingen oplysninger om, at Mountbatten skulle have skrevet det brev til Charles. Manuskriptforfatter Peter Morgan forsvarer det opdigtede brev i seriens officielle podcast.

- Det, vi ved, er, at Mountbatten virkelig var ansvarlig for at tage Charles til side og præcisere pointen og sige: 'Du har har været på banen længe nok. Det er på tide, du bliver gift og får en arving,' siger Peter Morgan ifølge Radio Times.

- Jeg tror, der var en vis bekymring for, om han som tronfølger ville slå sig ned og gifte sig med den rette person.

Finder aldrig ud af det

Peter Morgan forklarer, at han mente, at Mountbattens holdning ville påvirke Charles mere, hvis han læste den efter onklens død. Peter Morgan er overbevist om, at alt, hvad der står i brevet, repræsenterer Mountbattens virkelige holdning.

- Vi får aldrig at vide, om det blev nedfældet i et brev, og vi vil aldrig vide, om Charles fik brevet før eller efter Mountbattens død, men det var sådan, jeg valgte at gengive det i dette specifikke drama, siger Peter Morgan.

Prins Charles er i modvind fra starten af den nye 'The Crown'-sæson. Foto: Des Willie/Netflix

Daily Mails Richard Kay er ikke tilfreds:

'Peter Morgan elsker at tale om sandheden i 'The Crown,' men den triste kendsgerning er, at den eneste sandhed, der vises frem, er den i hans hoved.'

Hele fjerde sæson af 'The Crown' blev lagt på Netflix 15. november.

