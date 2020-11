Store ændringer i 'Vild med dans'

I år er 'Vild med dans' skubbet et par måneder grundet coronavirus, og det betyder blandt andet, at finalen i danseprogrammet kommer til at ligge i december i stedet for november.

At 'Vild med dans' er blevet skubbet får også indflydelse på sendetidspunkterne i december. Grundet forskellige andre programmer rykkes 'Vild med dans' nemlig fra om fredagen til om lørdagen.

'Vi sender 'Vild med dans' lørdag i stedet for fredag i december, da der er EM i kvindehåndbold. I december sender vi også julekalender, så 'Vild med dans' sendes lørdag aften kl. 20.30 i december, og det bliver med masser af god julestemning', lyder det fra Thomas Richardt Strøbech, der er underholdningsredaktør på TV2.

Derudover bliver finalen afholdt 19. december i 'Vild med dans'-studiet på Østerbro og ikke i Horsens, som ellers før har været tilfældet.

'Vild med dans' bliver i december sendt om lørdagen. Foto: Mogens Flindt

Sendetiden i december er ikke den eneste ændring, som TV2 har lavet i 'Vild med dans' i år.

Som noget nyt er der nemlig fem og ikke fire dommere i dommerpanelet, da både Britt Bendixen og Marianne Eihilt igen er at finde ved dommerbordet.

- I år får vi flere stemmer at høre i konkurrencen som helhed, uden det går ud over hverken tempo eller humør. Dommerne bedømmer alle danse med karakterer, så ligesom i en ægte dansekonkurrence vil der nu være flere øjne til at bedømme den enkelte dans, har underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech tidligere sagt i den forbindelse:

- Det kan tilføre konkurrencen et ekstra lag uforudsigelighed og spænding, og de professionelle dansere har også alle reageret meget begejstrede på nyheden om et ekstra pointskilt i mixet, lød det videre.

