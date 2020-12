Store ændringer i 'Vild med dans'

Den nye nedlukning i 38 kommuner kommer også til at gå ud over programmet 'Vild med dans'.

Produktionen bag det populære danseshow fortæller nu, at man grundet sundhedssituationen har valgt, at semifinalen og finalen afvikles uden publikum.

Dermed kan ingen af deltagernes familie eller venner komme ind og heppe på deres favoritpar.

Det fortæller underholdningsredaktør hos TV2 Thomas Richardt Strøbech i en pressemeddelelse, der er sendt til Ekstra Bladet.

'På baggrund af gårsdagens pressemøde har TV2 besluttet, at ‘Vild med dans’ afvikles uden publikum til semifinalen på lørdag og til finalen lørdag 19. december. Vi passer på hinanden og tager sundhedssituationen alvorligt, og derfor holder vi nu produktionen lukket for publikum, ligesom det også gælder for teatre og biografer i hovedstadsområdet,' lyder det indledningsvist.

Seerne tordner: 'Det er sygeligt!'

Stadig med gang i den

Thomas Richardt Strøbech er naturligvis ked af at miste sit publikum, men han sætter pris, på at programmet kan fortsætte,

'Selv om det er ærgerligt at skulle undvære publikums opbakning i studiet, så er vi utrolig glade for, at vi fortsat kan sende ‘Vild med dans’ og stadig har mulighed for at samle omkring en million danskere foran skærmen om noget sjovt og hyggeligt her i denne mærkelige tid.'

Han lover dog, at de sidste to shows nok skal være fulde af liv, som man ellers har set i de andre programmer.

'Det er en uvant situation for os alle, men vi ser frem mod en virkelig spændende semifinale og vil gøre vores allerbedste for at sende en masse god energi, dans og musik til alle, der ser med.'

Forundrede seere: 'Hvad sker der'?

TV2 oplyser til Ekstra Bladet, at man grundet corona aflyser alle pressemøder, og at pressen ikke må være til stede under afholdelsen af programmet.

I semifinalen kan seerne se frem til at opleve Emili Sindlev, Nukaka Coster-Waldau, Albert Rosin og Merete Mærkedahl.