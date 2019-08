Store nyheder fra 'Årgang 0'-Rachel

Rachel Ellebye, 18, kendt fra TV2-succesen ’Årgang 0’, er flyttet sammen med elektrikerlærlingen Eirik, 20, i en lejelejlighed nær Oslo.

- Det er dejligt endelig at bo sammen, så vi slipper for alt det pendleri, siger Rachel til Ekstra Bladet.

Parret har kendt hinanden siden maj 2018 og skal nu for alvor til at få en hverdag til at fungere.

- Det er anderledes pludselig at bo sammen med en kæreste. Der er jo hurtigt gået hverdag i den, fordi vi begge har travlt, så vi skal da lige sørge for at tale om at uddelegere de daglige pligter, så vi ikke river hovederne af hinanden, men det er vi faktisk gode til. Men nu har vi jo kun boet sammen med en lille måned, siger hun.

Rachel og Eirik er gode til at tale sammen og give hinanden plads, fortæller hun. Foto: Mogens Flindt

Rachel arbejder til daglig på Starbucks i Olso og læser hf-enkeltfag i spansk ved siden af. Planen er at søge ind på Humaniora næste sommer.

Kommunikation og forståelse

Rachel og kæresten er gode til at give hinanden plads, for det er ifølge Rachel opskriften på et godt parforhold.

- Det er jo ikke en dans på roser at være i et parforhold og bo sammen. Men hvis man er gode til at tale sammen og give hinanden plads, så kan man klare alting, mener Rachel og uddyber:

- Eirik kan godt have brug for at sove længe i weekenderne, fordi han arbejder rigtig meget. Så tager jeg bare ind og hygger med nogle veninder i Oslo, så han kan sove, siger hun.

Til trods for deres travle liv, er det dejligt at være tæt på hinanden, når der endelig er tid til det.

- Det bedste ved at bo med en kæreste er helt klart alt den nærhed og kærlighed, man får, siger hun.

