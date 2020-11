Storfilm kan få lynpremiere på stream

'Wonder Woman 1984' kan blive tilgængelig på streamingtjenesten HBO Max i USA blot en uge eller to efter biografpremieren i december. Det erfarer Bloomberg.

Ifølge mediets oplysninger overvejer WarnerMedia at holde fast i den oprindelige bio-premiere 25. december og så gøre filmen tilgængelig på HBO Max i starten af 2021. Det ville samtidig kunne booste HBO's jagt på nye kunder.

Alternativt kan bio-premieren skydes helt til sommeren 2021, hvilket vil være et hårdt slag for biograferne, da 'Wonder Woman 1984' allerede er et halvt år forsinket og årets sidste store trækplaster. Filmen er opfølger til 2017-hittet 'Wonder Woman', som indtjente godt fem milliarder kroner på verdensplan.

Frygter lukninger

Spørgsmålet er nu, om WarnerMedia og de amerikanske biografer kan nå til enighed om en aftale. Biograferne har normalt eksklusive rettigheder til premierefilm, men er samtidig ikke interesseret i, at premieren rykkes et halvt år, da det kan betyde flere lukninger. En løsning kan være en økonomisk kompensation til biograferne.

Grunden til de store overvejelser er selvfølgelig den igangværende corona-epidemi, som har lagt mange biografer øde hen. Ifølge Bloomberg har WarnerMedia, som en af de få, holdt fast i biografpremierer, mens eksempelvis Walt Disney Co. flere gange har droppet biografen og udgivet premierefilm direkte på streamingtjenesten Disney+.

HBO Max er en seks måneder gammel streamingtjeneste under WarnerMedia, som skal tage kampen op med Netflix, Prime Video, Apple TV+ og de andre konkurrenter. Det er lige nu planen, at tjenesten introduceres i dele af Europa i løbet af 2021. Her til lands som afløser for HBO Nordic.

Om 'Wonder Woman 1984' også bliver tilgængelig på HBO Nordic er nok tvivlsomt. Til gengæld er der nyt true crime lige rundt om hjørnet:

