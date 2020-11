Storspil bliver til Netflix-serie

Spiludvikleren Ubisoft og Netflix har indgået samarbejde om at transformere 'Assassin's Creed' fra spil til streaming-lærredet.

Første projekt i støbeskeen er en 'episk' serie, der vil 'revolutionere genren', lyder det i en pressemeddelelse fra Netflix.

Det bliver Jason Altman og Danielle Kreinik fra Ubisoft Film & Television, der skal producere serien. Der er endnu ikke meldt noget ud om premieredato eller skuespillere på rollelisten. Også en animeret serie er på vej.

Ubisoft og Netflix samarbejder lige nu også om 'Tom Clancy’s The Division', 'Beyond Good & Evil' og 'Rabbids Invasion', som alle er kendt fra spilverdenen. Ubisoft er også inde over produktionen af 'Mythic Quest: Raven’s Banquet', der kan ses på Apple TV+.

'Assassin's Creed'-spillene har til dato solgt i 155 millioner eksemplarer. Actionspillene har blandt andet fundet sted under Tempelridderordenens 3. korstog i i 1191 og i årene 1754 til 1783 før, under og efter den amerikanske uafhængighedskrig.

Næste udgave finder sted i vikingetiden og udkommer 10. november.

