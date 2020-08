Stort kaos på live-tv: Tvunget til at stoppe interview

Abdel Aziz Mahmoud og Petra Nagel kom på hårdt arbejde, da de tirsdag stod i spidsen for 'Go' aften Live'

Som så mange gange før inviterede Abdel Aziz Mahmoud og Petra Nagel tirsdag aften seerne til en omgang 'Go' aften Live'. Men afsnittet endte langt fra med at blive det, TV2-seerne normalt kan se.

Tirsdag aften var en af gæsterne Dennis Holm, der i de seneste dage er gået viralt på Facebook, fordi han har delt en video, hvor han nægter at gå med mundbind. Interviewiet nåede dog ikke at komme i gang, før han tog ordet.

- Nu skal du høre her. Jeg har noget virkeligt interessant at sige. Jeg er sikker på, at du vil elske det, ikke, sagde han til Abdel Aziz Mahmoud, mens han rejste sig op og tog en seddel frem, inden han opfordrede til en fredelig demonstration senere på ugen.

- Nu får I jer nogle fucking nosser, og så får I jer noget selvrespekt og kommer op af den sofa, fortsatte han henvendt til seerne og gentog opfordringen til at komme til demonstration for 'at tage vores frihed tilbage'.

Abdel Aziz Mahmoud advarede Dennis Holm mod, at han ville blive cuttet af, hvis ikke han stoppede. Det havde dog ingen effekt, og gæsten kaldte de danske politikere for 'klamphuggere, hundehoveder og hængerøve', inden kameraet blev drejet væk, og værten forsøgte at tage kontrol over situationen.

- Nu skruer vi ned for din mikrofon. Jeg beklager virkelig, guys. Jeg havde virkelig håbet på en ordentlig diskussion, sagde Abdel Aziz Mahmoud, inden billedet klippede over til Petra Nagel, som tirsdag var medvært.

Her sad hun klar til at interviewe Benedikte Kiær og Dennis Knudsen om det at blive forældre i en sen alder, og det interview fik lov til at blive gennemført, efter Dennis Holm lige én gang fik afbrudt det, da han hoppede ind foran skærmen og ønskede Danmark en god aften.

'Han brød aftalen'

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Abdel Aziz Mahmoud, som i en sms skriver, hvordan han oplevede hele situationen.

'Gæsten overholdt ikke vores aftale. Det er ærgerligt. Og så må vi afbryde interviewet. Jeg er hverken ked af eller glad for den situation. Men der var ikke andet at gøre,' skriver han.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med TV2 omkring episoden. Her er meldingen, at de inviterede Dennis Holm i studiet til en snak om den video, han tirsdag delte på Facebook, hvor han nægtede at bære ansigtsmaske i Københavns Metro. Videoen blev tirsdag set 64.000 gange og affødte mange kommentarer i løbet af dagen.

'Redaktionen på ’Go’ aften LIVE’ inviterede Dennis Holm i studiet for at tale med ham om hans holdning og aktion og havde forinden aftalt forløbet af interviewet grundigt med ham. Desværre valgte Dennis Holm at bryde aftalen og i stedet rejse sig og læse en proklamation i en voldsom sprogbrug,' siger TV 2-redaktør på 'Go' aften LIVE', Henriette Ladegaard-Pedersen, og fortsætter:

'Vært Abdel Aziz Mahmoud bad Dennis Holm om at vende tilbage til interviewet, hvilket ikke skete. Derfor valgte Abdel Aziz Mahmoud i samråd med programmets redaktør at afbryde interviewet. Hos TV 2 og på redaktionen af ’Go’ aften LIVE’ beklager vi, at Dennis Holm ikke ønskede at deltage på de aftalte vilkår, og at vi derfor måtte stoppe interviewet, inden det overhovedet kom i gang, siger TV 2-redaktør på 'Go’ aften LIVE',' Henriette Ladegaard-Pedersen.

Episoden kunne tidligere tirsdag ses på TV2 Play, men her er afsnittet blevet fjernet igen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Dennis Holm.