Stort kiks: - Det gik helt skævt

Fredag aften fik den unge solist Live kritik af Oh Land, fordi hun ikke helt havde styr på sine rytmer under sin optræden med det danske hit 'Alle skuffer over tid' af The Minds of 99.

- Det er rigtig forfriskende, at I (Ankerstjerne og Live, red.) springer ud af det faste koncept, I har lavet, men der er nogle rytmeproblemer, som også har været der tidligere, men som blev meget tydelige i aften. Måske Live skal spille nogle trommer? Der var noget med timingen, lød kritikken fra Oh Land.

Umiddelbart efter fredagens liveshow mødte Ekstra Bladet Live til en snak om aftenens show, og her var det tydeligt, at hun ikke var helt tilfreds med sin egen indsats.

- Jeg synes, det gik okay, men jeg havde problemer med nogle rytmer. Jeg kom lidt skævt ind, lød det ærligt fra Live.

- Jeg kom for sent eller tidligt ind i andet omkvæd. Det gik helt skævt derfra, sagde hun videre.

Live havde overskud til et smil eller to efter liveshowet, selvom hun ikke var helt tilfreds med sin optræden.

Mega fedt alligevel

Selvom Live fornemmede, at hendes optræden ikke var helt efter bogen, mens hun stod på scenen, forsøgte hun at bevare roen.

- Man når ikke at tænke så meget. Man er bare sådan 'fuck', og så sang jeg bare videre alligevel, lød det fra Live med et grin.

Trods rytme-kikset fik Live alligevel ros fra både Thomas Blachman og Lars Ankerstjerne.

- Det var mega fedt. Jeg troede, jeg ville få meget kritik for det, men det gjorde jeg ikke. Kun lidt fra Oh Land, lød det fra Live.

På grund af Maria & Beas exit fredag på grund af dødsfald i Beas nærmeste familie er Live sikret en plads i næste uges semifinale.