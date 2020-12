Streamingtjeneste skifter navn

Har du streamingtjenesten Dplay, skal du vænne dig til et nyt navn.

I en pressemeddelelse oplyser Discovery Inc. nemlig, at Dplay bliver til discovery+.

- For Dplay-kunder i Norden betyder det, at de til januar vil blive mødt af et helt nyt brand. De får adgang til det samme indhold, som de har i dag, og endnu mere originalt indhold i fremtiden – og derudover vil vi gradvist integrere vores sportsindhold i vores nye streamingbrand, siger GM for Discovery Nordic Nicklas Norrby i pressemeddelelsen.

Discovery+ skal ifølge pressemeddelelsen blive 'den førende streamingtjeneste inden for underholdning fra den virkelig verden'.

Rebrandingen ruller over Norden og altså Danmark i januar 2021.

Til Ekstra Bladet oplyser Discovery, at prisen for et abonnement vil være det samme trods navneændring.

Et underholdningsabonnement koster 99 kroner. Vil man have sport oven i hatten, koster det sammenlagt 179 kroner.

