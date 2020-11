Det var ikke en synderlig påvirket Wafande, der røg i farezonen under fredagens 'Vild med dans'

Det blev til endnu en omdans for Mie Moltke og Wafande efter fredagens 'Vild med dans'.

Men selvom de igen er blevet svigtet af seerne, tager musikeren og danseren det med ophøjet ro.

Det fortæller de til Ekstra Bladet efter programmet.

- Vi har jo prøvet det før. Så det var egentlig fint nok. Det er, som om vi slipper tøjlerne lidt mere, når vi går i omdans, så jeg synes faktisk, at den var bedre anden gang, siger Wafande, mens Mie nikker og tilføjer:

- Jeg elskede at danse den dans.

Det er bare dans

Adspurgt om de mener, at det var retfærdigt, at det netop var dem, der havnede i omdansen, fortæller parret, at det jo er sådan, konkurrencen er skruet sammen.

- Det er svært at vurdere, hvad der retfærdigt. Jeg synes, der har været mange gode, og det er jo en balance, hvad dommerne synes, og hvad seerne føler, lyder det reflekteret fra Wafande.

De to fik kritik af dommerne i aften, men det er ikke noget, der kan slå dem ud af kurs.

- Man skal bare tage ved lære, siger Mie Moltke, og Wafande er enig:

- Man kan tage det, man skal bruge. Men livet går jo videre, selvom man ryger ud af 'Vild med dans'. Man skal holde den gode stemning og bare tage det med, man kan, lyder det.

Glæder sig

Parret er overbeviste om, at dommerne kun vil alle det bedste, og derfor er de også klar til at give den ekstra gas næste fredag.

- De vil have mere. Og det skal være mere strakt. Og vi skruer bare op, lyder det med et grin.

Næste fredag skal parret i gang med en quickstep, og Wafande kan godt løfte sløret for, at det er noget, han glæder sig til.

- Og vi har valgt noget rigtig fed musik, lyder det.

Fredag måtte seerne sige farvel til Faustix og Asta efter omdansen med Mie og Wafande.

Næste fredag skal endnu et par forlade konkurrencen.

Glæden var ellers at spotte, da de to gik videre. Foto: Mogens Flindt

