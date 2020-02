Svinedyrt: Ny ændring på vej til Gurli Gris

Den niårige Amelie Bea Smith bliver Gurli Gris' nye stemme på engelsk. Og det kan gøre hende til en ualmindeligt rig niårig, skriver britiske Metro.

Amelie Bea Smith tager over efter Harley Bird, der har været Gurli Gris' stemme fra 2007, hvor hun som femårig fik rollen. Hun er nu blevet 18 og programmet har skulle finde en ny.

Børneprogrammet er i den periode blevet en global mastodont inden for børne-tv.

Ifølge Metro fik Harley Bird 1000 pund - 8900 kroner - for hvert af de omkring fem minutter lange afsnit.

- Amelie Bea Smith kommer nok til at tjene det dobbelte, for Gurli Gris er nu et globalt brand.

- Jeg tror bestemt at Amelie vil tjene mindst en million pund det næste år, siger stifteren af agentbureauet Candid Publicity Dermot McNamara til Metro.

Amelie Bea Smith bliver den fjerde stemme, som Gurli Gris har haft.