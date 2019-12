Svinger kniven: TV3 slagter ikonisk program

En æra er slut på TV3, der har besluttet, at når den nye sæson af 'Paradise Hotel' snart har premiere, så bliver det udelukkende på streamingtjenesterne Viafree og Viaplay.

Dermed vises 'Paradise Hotel' ikke længere på tv-kanalen.

Det oplyser Nordic Entertainment Group, der står bag TV3, til Ekstra Bladet.

Dermed slutter en epoke på kanalen, der har vist realityprogrammet siden 2005, hvor Mascha Vang var blandt finalisterne.

At 'Paradise Hotel' ikke længere vises på tv-kanalen, kan ses som en konsekvens af dalende seertal de sidste mange år. Målt på antal seere toppede programmet helt tilbage i 2010, hvor Amalie Szigethy og Peter 'Ulven' Birch fik flere end 300.000 danskere til at flokkes om skærmen. I nyere tid har programmet haft mere end svært ved blot at nå de 100.000 alene målt på gængse tv-seere.

I stedet har programmet levet et godt liv på streaming. Det oplyste programdirektør Kenneth Kristensen i november sidste år til Ekstra Bladet, hvor han fortalte, at 'Robinson Ekspeditionen' og 'Paradise Hotel' var blandt det absolut mest streamede på kanalens streamingtjeneste Viaplay.

'Paradise Hotel'-sild anno 2019. Det nye kuld vil ikke kunne ses på tv. Foto: Janus Nielsen

Det er da også for at øge opmærksomheden om streaming, at 'Paradise Hotel' får kniven fra TV3. Det fortæller kommunikationschef hos Nordic Entertainment Group Mette Barnes til Ekstra Bladet.

- Vi har i denne sæson valgt, at 'Paradise Hotel' 2020 vises på Viafree og Viaplay for at styrke de to brands, siger hun og afviser, at det er starten på enden for knalde-konceptet.

- 'Paradise Hotel' har i alle sæsoner være en stor succes hos NENT. Men som altid kan vi ikke udtale os om kommende sæsoner af vores indhold, lyder det fra Mette Barnes.

Hun forsikrer dog, at det ikke bliver en light-version af programmet, der bliver vist på de to streamningskanaler.

- Der er aldrig to sæsoner af 'Paradise Hotel', der er ens. Og vi bruger præcis lige så mange ressourcer på 'Paradise Hotel' 2020, som vi plejer, så man kan glæde sig til en superspændende sæson, hvor første afsnit kan ses 1. januar 2020 på Viafree og Viaplay, siger Mette Barnes.

