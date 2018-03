Tårer efter X Factor-exit: Jeg har det frygteligt

Så gik den ikke længere for Thomas Blachmans gruppe Sol & Christian.

Efter to fredage i omsang blev de sendt hjem af Remee, og det var en tydeligt rørt duo, der mødte medierne efterfølgende.

- Jeg har det frygteligt. For det er fantastiske dage, fantastiske uger vi har fået lov at opleve, fortalte Sol.

Hun var tydeligt mærket af parrets farvel og fældede en tåre, da hun tænkte på, at hverdagen nu venter.

- Jeg tror ikke, jeg kan sætte ord på, hvad der går igennem hovedet på mig, for der er så meget. Det er mest tankerne om alt det, jeg nu skal undvære i min hverdag, fortalte hun.

Sol fældede en tåre efter deres exit var en realitet. De håber stadig at kunne lave musik sammen. Foto: Mogens Flindt

Sol & Christian kunne næsten sole sig i ros fra dommerne efter deres første optræden med sangen 'Liv før døden'. Alligevel er de nu ude af programmet.

- Vi kommer til at savne det helt vildt, konstaterede Christian.

Direkte adspurgt om de var overraskede over at ende i omsang, lød svaret fra Sol.

Thomas Blachman har nu kun gruppen Place on Earth tilbage.

- Nej, for man kan aldrig forvente eller regne med noget. Man kan umuligt blive overrasket i det her program, for så har man ikke haft den rigtige indstilling.

Sol & Christian har knyttet et nært bånd undervejs i programmet, og de håber at kunne fortsætte sammen.

- Nu skal vi lige lande. Det er lidt turbulent lige nu. Men vi håber, vi får mulighed for at lave noget mere sammen, sagde Sol.