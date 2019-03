Tårerne flød: Derfor gik det galt - igen

Der var ikke et øje tørt, da pigegruppen Echo fredag aften kunne ånde lettet op, efter Blachman valgte at frede dem i farezonen og dermed sende Patrick Smith ud af 'X Factor'.

Sidste fredag stod de fire piger ligeledes i farezonen, og her fik tårerne frit løb både under deres omsang og under selve afgørelsen.

Samme scenarie udspillede sig stort set i fjerde liveshow, hvor pigerne igen kæmpede med at holde tårerne tilbage. Især gruppemedlemmet Emmas følelser sad ude på tøjet, da det stod klart, at de var videre til næste uges liveshow.

Da Ekstra Bladet mødte Echo umiddelbart efter afgørelsen, satte de et par ord på, hvorfor deres deltagelse i 'X Factor' går under huden på dem.

- Det er fordi, det ikke bare er en sangkonkurrence. Det kan lyde så kliché-agtigt, men det er det virkelig ikke. Der er så meget familie indblandet i forhold til deltagerne. Det her ('X Factor', red.) har stået på i over et halvt år nu bag kameraerne, lød det fra Emma.

I dagens anledning havde pigerne valgt at male farvestrålende tårer på deres kinder som en del af deres outfit.

- At græde er jo ligesom at grine. Det er ligeså normalt, sagde Mathilde med henvisning til deres optræden.

- Jeg græd, fordi jeg var glad, og vi har jo taget tårerne med i dag, lød det videre fra Emma med henvisning til de tårer, der var malet på deres kinder.

Ikke et stort chok

Ifølge de fire piger var fredagens tur i farezonen ikke så uventet for dem.

- Det var ubehageligt. Men nu har vi jo stået der før. Så det chok, vi havde fra sidste uge, var lidt mere lettet. Jeg synes, vi klarede det rigtig godt. Men det er klart, det var ikke det, vi håbede. Men vi kom videre, selvom det er en øv-oplevelse. Det var det vigtigste, lød det fra Emma.

- Jeg synes, det var nemmere anden gang. For første gang var det uventet, og man ved ikke, hvad der foregår, eller hvad man skal gøre, og nu har vi prøvet det, og nu ved vi, hvad der fungerede for os sidste gang, så at stå der igen er egentlig ikke forventet, men man ved, at det kan ske, når man har prøvet det før, supplerede Tanne.

Echo havnede endnu engang i farezonen fredag aften. Foto: Mogens Flindt

Ifølge de fire piger vil de gøre, hvad de kan til det kommende liveshow for at vise danskerne, at de fortjener at fortsætte i 'X Factor'.

- Vi skal vise, hvem vi er. Vi skal gå i tænkeboks og finde ud af, hvordan vi kan vise folk det uden for livestudiet og uden for vores egen lille gruppe, for vi ved godt selv, hvem vi er, så nu skal vi bare vise det 130 gange mere.

Echo var svært begejstrede over at være videre til næste liveshow. Foto: Mogens Flindt

Femte 'X Factor'-liveshow kan ses fredag kl. 20.00 på TV2.