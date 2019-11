Tårevædet afsked: Kæmpe kiks

Så gik den ikke længere for farverige Beate Stengaard. Først drillede glasuren, da der skulle bages den britiske bolle-klassiker - scones. Dernæst blev hun udfordret af en engelsksproget opskrift samt en noget klasket mousse, der bukkede under for varmen i teltet.

Fælt kiks: - Jeg er snotdum

Alligevel havde den 26-årige aalborgenser håbet, at hun ville nå en finaleplads:

- Jeg er mega stolt over at være nået så langt, men jeg ville have givet min højre arm for at nå den finale. De andre er jo sindssygt dygtige, og jeg er stolt over at være nået så langt i et så stærkt felt af deltagere, siger hun til Ekstra Bladet.

Beate Stengaard skilte sig ud med masser af farver både i håret samt tøjet. Foto: DR

Under lørdagens program havde den kække frisøruddannede deltager en fornemmelse af, hvad klokken havde slået.

- Altså mit første benspænd var jo de her scones. Og det andet benspænd var jo så de her linsekager, som egentlig plejer at sidde i skabet. Men selv min favorit-udfordring gik heller ikke særlig godt, fortæller Beate Stengaard

Se også: Kæmpe koks: Det så du ikke på tv

Derfor var det også en ærgerlig Beate Stengaard, der måtte tage dommernes kritik til sig:

- Det er ærgerligt at stå og så opdage, at det ikke lykkedes. Især når man skal arbejde ud fra en engelsksproget opskrift, man aldrig har prøvet før. Den skulle jo også lige oversættes, og der kan det godt være svært at vurdere, hvor lang tid man har til det. Og det var måske også derfor, at jeg kom til at 'lolle' i det. Men jeg ville jo så gerne have været i den finale, siger hun

Trods et tårevædet exit er gassen på gasbrænderen ikke helt blevet slukket.

- Jeg elsker stadigvæk at bage, og gør det minimum én gang om ugen. Jeg har jo fået en hel masse rutine på plads af at have været med i programmet. Forinden jeg var med i Bagedysten kunne det jo nærmest tage en halv dag at få selve bageværket på plads, hvor jeg nu kan få lavet en hel kage med pynt på bare et par timer, forklarer hun.