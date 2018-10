Tårevædet 'Robinson'-exit: Afslører rørende historie

Det var en rørende afsked, som 26-årige Lasse leverede, efter han blev stemt ud på ø-rådet.

Her fortalte Lasse, at hans mor kæmpede med kræft i en længere årrække, da han var barn.

- Jeg havde igennem otte år en mor, der var syg af kræft on and off. Fik nyt hjerte og så videre, hvilket betyder, at jeg ikke gider at være negativ, lød det fra den udstemte Lasse i programmet.

Se også: Gik helt galt i 'Robinson': MR-scanning og operation på vej

Den historie fik de andre deltagere til at sende roser mod Lasse, der i aftenens afsnit ellers tabte dødskampen.

Lasses mor gik desværre bort, da han var 16 år, og det er ifølge den nu 26-årige 'Robinson'-deltager grunden til, han er blevet så ærlig.

- Jeg føler, man lige så godt kan være ærlig om sit liv og fortælle folk, hvad der er sket. Det viser, hvem man er, og det giver en forklaring på, hvorfor man gør, som man gør, lød det fra bartenderen i programmet.

Foto: TV3

Skuffet

Lasse blev stemt ud af de andre deltagere, da han ikke var ked af det over at tabe dødskampen.

- Jeg havde tabt dødskampen, så synes jeg, det var fedt, at vi skulle i endnu en dyst, så vi kunne vise vores værd. De andres syntes, at det var nederen, at jeg ikke var mere skuffet over, at jeg have tabt, fortæller den 26-årige deltager.

Selvom han tog sit exit fra 'Robinson Ekspeditionen' ekstremt pænt, så er det en lidt skuffet Lasse, som Ekstra Bladet fanger over telefonen. En af deltagerne får i hvert fald en lille stikpille med på vejen

- Jeg er mest skuffet over, at de lod sig overtale af Emilie. Hun havde ikke bevist noget som helst gennem hele ekspeditionen.

- Ved at stemme mig ud, så stod de svagere. Det kom lidt bag på mig, lyder det fra Lasse, der i øjeblikket er i London for at arbejde.

Selvom Lasse er ude af 'Robinson', så ser han sig ikke selv tage en omgang mere i det populære TV3-program.

- Jeg har prøvet, hvad jeg skulle prøve i 'Robinson'. Jeg er vant til at træne og spise meget, og når man ikke har mulighed for det, så gider jeg ikke det igen. De dage, hvor der ikke skete noget, var nok de længste dage i mit liv.

Se også: Dansk tv-vært åbner omkring barsk fortid: Har aldrig talt med nogen om det

Se klippet nedenunder, hvor Lasse fortæller sin historie

Se også: Drama i 'Robinson': Deltager faldt om i solen

Modne Miss Robinson: Sådan jagter jeg de vildeste orgasmer - også på jobbet

Se også: Det så du ikke på tv: Louise forsøgte hemmelig alliance