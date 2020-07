Tænder mere på en burger end sin partner

Hvad tænder du mest på? Din partner eller en cheeseburger?

Det er for de fleste ikke svært at svare på, men når man bliver målt og vejet, hvad fortæller kroppen så egentlig?

Det fik Michael og Rikke fra DR-programmet 'Fede forhold' lov til at få opklaret. I programmet følger man tre par, som kæmper for at tabe sig samt finde gnisten i forholdet igen, hvor de får kyndig vejledning fra flere eksperter blandt andre sundhedsekspert Michelle Kristensen.

Se også: Målløs da hun så sig selv på tv

Burger-testen

En af de udfordringer det ene par Michael og Rikke fra Hornsyld ved Horsens var igennem var burger-testen. De skulle, med elektroder på kroppen, lugte til hinanden og derefter til en burger og se, hvad der gav størst udslag - altså, hvad de blev mest opstemt over.

- Det er en lortetest, lyder det kort fra Rikke, da Ekstra Bladet får fat i hende.

Rikkes test gav nemlig størst udslag, da hun lugtede til burgeren frem for hendes mand Michael. Og det overraskede parret.

- Jeg synes, at det var en mærkelig opgave. Det er jo forskelligt, hvad man reagerer på. Jeg tænder for eksempel mest på berøring, så testen er for mig ikke så sigende, fortæller hun.

Michaels reaktioner var stik modsat Rikkes.

- Jeg var faktisk mest overrasket over, at Michael reagerede mere på mig frem for burgeren. Det var jo dejligt, at han gjorde det, fortæller hun.

I programmet bliver der ikke lagt fingre imellem, når Rikke fortæller om sine frustrationer i forbindelse med testen.

Se også: Bange for at dø: - Vi kunne ikke styre det

- Når jeg ser tilbage, så kan jeg ikke lade være med at grine af det. Men jeg var godt nok sur dengang. Det lægger jeg heller ikke skjul på, at jeg var, men det man ser i programmet var ingenting i forhold til, hvor sur jeg var. Jeg tror, at jeg var sur over den test i halvanden dag efterfølgende, fortæller hun grinende.

Kan ikke bruge den

Hvorfor reaktionen var så voldsom, er der en klar forklaring på:

- Jeg er konkurrencemenneske. Jeg vil allerhelst vinde, så det var jo ikke sjovt, at jeg ikke var den bedste i den test.

Men begejstringen for testen er ikke til at finde.

- Selvom testen er sjov på tv, så synes jeg ikke, at man kan bruge den til noget. Jeg er klar over, at den satte en masse tanker i gang, men den kan ikke bruges sort på hvidt, fortæller Rikke.

'The bad guy'

Selvom Rikke ikke var tilfreds med udfaldet, så er Michael faktisk glad for opgaven, som parret fik.

- Det var en sjov opgave. Vi havde ikke fået at vide, hvad dagens opgave gik ud på, så det var noget af en overraskelse, fortæller Michael og fortsætter:

- Udfaldet var noget overraskende. Jeg havde regnet med, at det ville være mig, som var 'the bad guy' og havde tændt mest på burgeren frem for Rikke.

Hvordan det går med Rikke og Michael og alle de andre par, kan du se i 'Fede forhold' hver mandag klokken 20.30 på DR1.

Der er gået halvandet år, siden den første sæson af 'Fede forhold' løb over skærmen, og siden er der sket meget hos deltagerne fra dengang. Det kan du læse mere om her. (+)