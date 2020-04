Tager konsekvensen af utroskab: Han fortjener ikke at stå på min krop

Philine Roepstorff er skuffet over Nicklas Bendtners utroskab, og derfor får hun fjernet hans kælenavn fra sin krop

Tv-seerne har i de seneste uger fået et indblik i forholdet mellem Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff i Dplay-serien 'Bendtner & Philine'. Her har det været tydeligt, at alt ikke altid har været rosenrødt i forholdet.

I sæsonpremieren fortalte Philine Roepstorff, at Nicklas Bendtner havde været hende utro og kysset med en 20-årig til en julefrokost, og i det kommende afsnit tager hun konsekvensen af det svigt.

Blandt andet vælger hun i afsnittet at tage ud at arbejde på fodboldspillerens fødselsdag, fordi hun ikke har lyst til at fejre ham, og desuden vælger hun at få fjernet den tatovering, hun har siddende i nakken.

12 måneder tidligere havde hun nemlig fået tatoveret Nicklas Bendtners kælenavn, 'Lord', i nakken, men nu skal navnet altså væk.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff deler ud af hverdagen på Dplay. Foto: Linda Johansen

I afsnittet fortæller Philine Roepstorff, at hun gør sin mor glad ved at få fjernet tatoveringen. Hun var meget ulykkelig, da hun fik den lavet, for moren synes, det er dumt, når piger får tatoveret en drengs navn.

- Jeg kan godt følge hende. Men for Nicklas ville jeg gøre alt. Så ændrede tingene sig lidt. Jeg vil hellere gøre min mor glad end Nicklas glad lige nu. Lad mig sige det sådan. Jeg synes, man skal gøre sig fortjent til at stå på min krop, og det synes jeg ikke, han har gjort lige p.t., så nu vil jeg bare gerne have den væk, siger Philine Roepstorff.

Tatoveringen fik hun lavet 12 måneder tidligere, da Nicklas Bendtner fyldte 31 år.

- Det bliver en god fødselsdagsgave, han får i år. Sidste år fik han tatoveringen, og i år får han, at den er gone, slår hun fast.

