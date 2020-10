Tager seerne med storm: Hilda hyldes

Hilda Heick tog om nogen 'Vild med dans' med storm fredag aften, hvor den 74-årige sangerinde viste, at alder ikke er en hindring for at præstere, hvilket dommerne belønnede med 14 point og en plads i midterfeltet.

- Du skal være stolt af det, du har leveret. Det er ren livsglæde, lød det fra værten Sarah Grünewald, mens dommer Nikolaj Hübbe var på bølgelængde.

- Jeg bruger sikkert helt de forkerte ord nu. Jeg ved ikke, om man kan danse en sød cha cha, der går i hjerterne på folk. Men det gjorde du.

Dommer lagt for had: Det sagde jeg ikke!

Også i Ekstra Bladets live fra udsendelsen og på de sociale medier var der begejstring.

'Man kan mene, hvad man vil om Hilda, men respekt for, at hun overhovedet tør på gulvet og især i den alder!', som en skrev.

'Hilda skal vinde 'Vild med dans', skrev en anden.

Drama i 'Vild med dans'-studiet

Dårlig nat

Hilda Heick var da også lutter smil, da hun mødte Ekstra Bladet efter programmet.

- Det var dejligt at komme i gang, rigtigt dejligt. Jeg var hundenervøs, da jeg mødte her i morges. Jeg har sovet rigtig dårligt i nat, for der var så mange trin, der kørte rundt i hovedet på mig, sagde hun med et smil og tilføjede om momentet, hvor Michael Olesen hev hende bagover, så hun flugtede med gulvet:

- Det var sjovt.

Hilda Heick viste, at alder ikke er en hindring. Foto: Mogens Flindt

Michael Olesen var mindst ligeså stolt som Hilda selv.

- Jeg har svært ved at sætte ord på, hvor stolt jeg er, jeg har simpelthen den dybest respekt for den dans, jeg dansede med Hilda. Jeg er simpelthen så stolt og så glad, det var fantastisk at mærke hendes danseglæde og livsglæde, jublede han.

Skrider fra pressen

Hilda Heick mente da også, at hun modbeviste kritikerne fredag aften.

- Jeg har jo fået rigtig mange hilsner om, hvad sådan en gammel en som jeg skulle lave i sådan et program. Det er også derfor, at man giver den en ekstra skalle. Jeg vil så nødigt vise, at man er blevet gammel, smilede hun.

I næste uges 'Vild med dans' skal det første par forlade konkurrencen, og her kan Hilda Heick og Michael Olesen glæde sig over, at de klarede det en del bedre end Vicky Knudsen og Martin Reichardt, der fik den lavest mulige karakter: 5.