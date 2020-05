Tager stort skridt med ny kæreste

Alma Agger har taget et stort skridt med kæresten under nedlukningen af Danmark

Unge Alma Agger har taget årets 'X Factor' med storm.

Fredag gik hun - endnu engang - direkte videre i programmet, hvor hun nu kan kalde sig finalist. Men det er ikke den eneste grund til, at den unge christianshavner smiler for tiden.

Da Ekstra Bladet møder hende efter semifinalen, kan hun nemlig fortælle, at hun har brugt coronakrisen til at tage et stort skridt i privaten.

- Jeg er flyttet sammen med min kæreste, så det brugte jeg lige den første uge på, fortæller hun om nedlukningen af Danmark.

- Så havde vi lige to uger, hvor jeg lavede gardiner og satte lejligheden op, men ellers har jeg brugt TikTok lidt, fordi det synes jeg er sjovt, og så har jeg øvet.

Alma Agger kunne ånde lettet op, da hun gik videre til finalen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Mange danskere har oplevet, hvordan coronakrisen har betydet, at familier har lært hinanden aldeles godt at kende med forældre, der arbejder hjemme, og børn der er sendt hjem fra daginstitutionerne.

Alma Agger arbejder til daglig i restaurationsbranchen, så hun har også været hjemsendt de seneste måneder, og det har betydet, at hun og kæresten har fået utroligt meget tid sammen i den nye lejlighed.

- Vi har boet sammen i halvanden måned. Man kommer tæt på hinanden, og det er en sjov start at få på at flytte sammen, men på den anden side, så ved man, at man kan holde ud at være sammen i lang tid, siger hun med et grin.

Alma Agger har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at kæresten er den jævnaldrende Karl, som hun mødte i efteråret sidste år.

- Han kom ind i mit liv omkring audition, har hun tidligere fortalt:

- Vi mødte hinanden i byen på Sigurdsgade. Vi mødte hinanden i baren, og så er det egentlig kørt derfra. Han tog til USA i en måned. Vi holdt kontakten, og så blev vi kærester med det samme bagefter.

Hvordan det går Alma Agger i finalen, kan ses på fredag - og hvis hun går videre der - også lørdag, hvor vinderen skal findes.