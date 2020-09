Tager vanvittige Facebook-lån: - Jeg er rystet

Mike fra Valby er på dybt vand økonomisk og er derfor begyndt at tage lån over Facebook. Den skrantende økonomi har store konsekvenser - ikke mindst for hans forhold til kæresten, Emma

23-årige Mike fra Valby er så afhængig af spil, at han har følt sig nødsaget til at optage lån i Facebook-grupper med tårnhøje renter, fordi han står i RKI og ikke kan låne penge andre steder.

Nu er det gået så vidt, at hans kæreste, Emma, har fået nok.

For mens Emma har helt styr på indtægter og udgifter, låner Mike penge alle de steder, han kan komme til det, og bruger rub og stub på at spille.

Kæresten, Emma, har i lang tid presset på for at få Mike til at melde sig til 'Luksusfælden', så han kan få styr på sin økonomi, men kort inden eksperternes ankomst, går det galt, og Emma vælger at trække sig fra programmet.

Emma opdager nemlig, at Mike har løjet for hende. Han har brugt de penge, han havde lovet at gemme til eksperterne, på spil.

Derfor træder Mikes svigerinde, Amanda, i stedet til, når eksperterne aflægger ham et besøg.

Under besøget finder eksperterne ud af, at Mike er så langt ude økonomisk, at han låner penge af folk, han ikke kender på Facebook - til en skyhøj rente vel at mærke. Nogle så høje, at hvis Mike låner 5000 den ene måned, skal han betale 10.000 tilbage den følgende.

Mike har et alvorligt spilleproblem, som efterhånden er ude af kontrol. Foto: Nordic Entertainment Group

Det ryster eksperterne, der konstaterer, at Mike i flere tilfælde betaler 100 procent i rente, og at det løber op i en årlig omkostning på 400.000 kroner.

- Jeg er rystet, lyder det fra ekspert Jan Swyrtz, da han hører om Facebook-lånene.

Også Mikes svigerinde Amanda er godt og grundigt bekymret for sin svoger.

- Det er en sindssygt dum idé. Jeg er bekymret for, at Mike ikke får styr på sit liv og sig selv, lyder det fra Amanda.

Jan Swyrtz bliver bekymret, da Mike fortæller ham, at han tager lån over Facebook. Foto: Nordic Entertainment Group

Ingen regulering

Eksperterne er aldrig før stødt på lån over Facebook, og derfor er de også nødt til at søge ekstern hjælp for at finde ud af, hvordan de hjælper Mike på bedste vis.

- Jeg tænker, han må være desperat, lyder det fra Linnemann, der bliver suppleret af Jan Swyrtz.

- Jeg kan lige så godt tilstå, at jeg ikke har kendskab til, at man kan låne penge på Facebook, før jeg hørte din (Mikes, red.) historie. Det er et område, du bevæger dig ind på, som ikke har nogen form for regulering eller sikkerhed.

Mikes dårlige økonomiske situation er i den grad også gået ud over forholdet til kæresten, Emma, som ved eksperternes ankomst har smidt ham ud af sin lejlighed, hvor de før boede sammen.

Deres forhold hænger dermed i en tynd tråd.

- Du har spillet alle pengene op. Derfor har Emma sat foden ned, siger Linnemann.

- Jeg synes, det er supertarveligt, lyder det videre fra Amanda, mens Jan Swyrtz er ganske klar i mælet:

- Som vi ser det, Mike, har du udnyttet Emma. Hun er en guldgrube for dig. Du kan bare spille alle dine penge op, og så kan Emma stå og holde hånden under dig.

Det mener Mike dog ikke er tilfældet.

Mikes store drøm er at få styr på økonomien, så Emma vil lade ham flytte tilbage.

Men vil det lykkes?

