Taget i brøler: TV3 lægger sig fladt ned

Jesper Kynde, TV3's programredaktør på 'Robinson Ekspeditionen', slår en latter op, da han hører, hvad emnet for interviewet er.

I mandagens afsnit af overlevelsesprogrammet dystede deltagerne Camilla og Maria i en benhård dødskamp, hvor de med hænderne skulle holde en stang, som havde et reb monteret. I den anden ende af rebet var det spændt fast til en trækurv, som vært Jakob Kjeldbjerg løbende puttede flere og flere kilo i, imens de hårdt prøvede duellanter kæmpede for at holde den over jorden.

Som de langsomt mistede grebet blev rebet rullet længere og længere ud.

Det fik en opmærksom Ekstra Bladet-læser til tasterne, for det er formentlig de færreste tv-seere, der har lagt mærke til, at rebet først går henover stangen, som det kan ses over artiklen, for senere i programmet at gå under stangen, som det kan ses herunder.

Hovsa! Pludselig går rebet under stangen - og ikke over. Foto: TV3

Fandeme godt spottet

Hos TV3 sender Jesper Kynde store roser videre til læseren.

- Det er fandeme godt spottet. Virkelig, virkelig imponerende spottet, siger han tydeligt imponeret.

Han erkender, at man undervejs måtte afbryde konkurrencen - noget man ikke så på tv. For enden af rebet var viklet om en lille tap i en løkke. Når deltageren ikke kunne mere, ville rebet derfor løsrive sig og kurven ryge på jorden. Eller sådan skulle det være sket.

- Der skete det, at vi havde gjort konstruktionen klar, men undervejs i gamet viser det sig, at den lille tap kommer til at fungere som en krog, og derfor bliver vi nødt til at fryse gamet, fikse det og sige: 'Vi fortsætter, hvor vi slap', siger Jesper Kynde og fortsætter.

- Der var ingen fordel eller ulempe for nogen af deltagerne. Det var bare et minuts pause. Det var de indforståede med. Det var en lille fejl fra vores side, erkender han.

Hvorfor får man det ikke at vide som seer?

- Fordi det ikke bliver udslagsgivende, og der er så meget andet godt at bruge minutterne på i programmet.

Hvordan tog deltagerne imod det?

- Deltagerne var helt okay med det, det betød ikke noget for dem, siger Jesper Kynde.

Tester selv

Han kan - på stående fod - ikke udelukke, at der har været lignende hændelser i løbet af sæsonen, men han fortæller, at sådanne fejl som oftest opdages, inden deltagerne ankommer og dyster. Enkelte gange kan man også være nødt til at ændre lidt på konkurrencen.

- Stort set alt bliver fanget, når vi selv tester konstruktionerne, men der er enkelte gange, hvor deltagerne viser sig at være for gode, og vi må justere, så de ikke skal stå for længe. Det vigtigste er, at det fortsat er fair for alle deltagere, at det ikke er urimeligt, at ingen bliver forfordelt, og at det stadig er i spillets natur, slutter han af.

Camilla vandt konkurrencen, men måtte alligevel forlade øen, da hun modtog flest stemmer i ø-rådet. Hvem der vinder årets 'Robinson Ekspeditionen' afsløres på mandag.