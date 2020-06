I aften skulle Parken have dannet ramme om Danmarks første EM-kamp på hjemmebane nogensinde.

Nationalstadion skulle have været fyldt med rød- og hvidklædte mennesker, og de danske roligans skulle have heppet landsholdet til sejr mod Finland.

Sådan er det som bekendt ikke blevet.

Coronaen har fældet de danske EM-drømme i 2020, og vi må i fælleskab holde spændingen et helt år endnu, indtil slutrunden forhåbentligt kan afvikles efter planen i 2021.

Som et plaster på såret sender DR her til aften 'Fællessang i Parken - vores fodboldhistorie' direkte fra Parken.

Her bliver der sunget de største danske fodbold-hits som 'Re-Sepp-ten', 'Big Boys in Red and White' og den slags sange, som de fleste af os vist kan i søvne.

Der bliver også kigget tilbage på de seneste 40 års slutrunde-højdepunkter, og så har Kasper Schmeichel netop sendt en varm tak til den tidligere danske fodboldlandstræner, Åke Hareide, på live tv.

- Tak for alt hvad du har gjort. Det har været en fantastisk rejse, helt unikt. Du har fortjent at få en ordentlig afsked i Parken. Det håber jeg, vi kan give dig en dag. Tak fra hele holdet, og jeg tror fra hele Danmark, sagde Schmeichel.

Kasper Schmeichel sendte en rørende hilsen til den tidligere danske landstræner. Foto: Ritzau Scanpix

Via en forbindelse til Hareide i Norge virkede ekstræneren rørt over den fine hilsen.

Han benyttede lejligheden til at ønske det danske landshold alt mulig held og lykke fremover.

EM-slutrunden forventes gennemført til næste sommer med samme program, som var planlagt til i år.

Det er som bekendt Kasper Hjulmand, der har overtaget trænerstolen fra Åke Hareide.