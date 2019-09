Taler ud om alkoholmisbrug

I aftenens afsnit af 'Til middag hos ...' på TV3 byder skuespilleren Jan Linnebjerg, der især er kendt for sin rolle som nissen Pyrus, indenfor i sit hjem i Ganløse.

Her åbner han op og fortæller over for sine tre gæster, realitystjernen Amalie Szigethy, danseren Mille Funk og bagedronningen Ditte Julie Jensen, ærligt om, at han er alkoholiker.

- Jeg har et alkoholproblem. Ikke sådan i hverdagen, men jeg er vel det, man kalder kvartalsdranker, siger han i programmet.

I sæsonpremieren på 'Til middag hos ...' er Jan Linnebjerg hovedpersonen. Også Amalie Szigethy, Ditte Julie Jensen og Mille Funk er med i programmet. Foto: Bjørn Jakobsen

I programmet fortæller han også, hvordan han følte sig nødsaget til at fortælle offentligt om sine alkoholproblemer, efter han var blevet kontaktet af en journalist fra et ugeblad, der havde fundet ud af, at han deltog i AA-møder.

Se også: Nu taler Jan 'Pyrus' Linnebjerg om spritdommen

- En journalist stod pludselig nede på golfbanen og sagde, at han vidste, jeg gik i AA, og så spurgte jeg, hvor han vidste det fra. Det ville han ikke sige. Det ville komme på forsiden, at jeg var alkoholiker, siger han og fortsætter:

- Det er rædselsfuldt, når der kommer et menneske ud, der påberåber sig retten til at kommentere ens liv og synes, at vedkommende har ret til at udbasunere det på forsiden af et skide lorteblad. Og så tænkte Karen (hans kone, red.) og jeg, hvad kan vi gøre ved det, og så skrev vi et opslag på Facebook, og det blev delt sindssygt mange gange, og jeg fik rigtig mange positive reaktioner, lyder det fra 59-årige Jan Linnebjerg, der samtidig understreger, at han er træt af journalister og ikke vil fortælle mere om sit alkoholproblem.

Du kan læse skuespillerens Facebook-opslag herunder:

Hård tid

Jan Linnebjergs ærlige historie gør indtryk på gæsterne, der flere gange roser ham for at være 'sej' og en inspiration for andre, der står i lignende situationer. De har allerede inden middagen bemærket, at han kun drikker alkoholfri øl.

- Jeg har ikke noget imod, at verden ved, jeg har et alkoholproblem, eller at jeg er alkoholiker. Jeg vil bare gerne selv bestemme hvornår og hvorfor. Jeg er måske diplomatisk, da vi sidder ved bordet, men indeni syder jeg. Det er en svinestreg, lyder det fra Jan Linnebjerg:

- Det har været hårdt. Det er der ingen tvivl om. Men Karen har tilgivet mig og ved, at det er en sygdom, og jeg går i behandling. Det gode ved at være fri for alkohol er, at jeg bliver en bedre mand og en bedre far, siger Jan Linnebjerg, der får hjælp og vejledning på et misbrugscenter.

Jan Linnebjerg er mest kendt for sin rolle som Pyrus. Foto: Søren Hartvig/TV 2

Dømt

Tilbage i august blev Jan Linnebjerg dømt for spritkørsel og idømt ti dages betinget fængsel samt en bøde på 11.500 kroner. Derudover blev han frataget retten til at køre i bil i tre år.

I Retten i Lyngby kom det i forbindelse med sagen frem, at Pyrus-skuespilleren 19. maj sidste år kørte i sin varebil på Hillerødmotorvejen med en promille på 1,13. I retten erkendte Jan Linnebjerg selv, at han havde kørt bil, imens han var påvirket af alkohol.

Se også: Jan 'Pyrus' Linnebjerg dømt i retten

- Jeg havde drukket sådan en stor halv liters (fadøl, red.) og måske ti centiliter sake. Måske lidt mindre, sagde han i retten.

- Jeg føler ikke, at jeg på nogen måde ville være til fare for nogen. Men dumt var det, ja, lød det videre.

Det er ikke første gang, at Pyrus-skuespilleren bliver taget for at køre bil med alkohol i blodet. I januar 2017 fik han også en bøde på 6500 kroner samtidig med en betinget frakendelse af kørekortet i tre år for at have kørt bil i påvirket tilstand.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jan Linnebjerg i forbindelse med programmet, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser inden deadline.

Jan Linnebjerg sammen med sin kone, Karen. Foto: Anthon Unger

Du kan se 'Til middag hos ...' mandag til torsdag klokken 19 på TV3.