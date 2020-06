Taler ud om diagnose

Elvira Pitzner fortæller i det nyeste afsnit af 'Bare Elvira', at hun er blevet undersøgt for ADHD

Den 22-årige Elvira Pitzner har nu i flere uger delt ud af sit privatliv i Dplay-serien 'Bare Elvira', og nu åbner hun endnu engang op, når hun fortæller, at hun har en diagnose.

Der er fart over feltet, når man hedder Elvira Pitzner, og i det nyeste afsnit af 'Bare Elvira' fortæller hun, at hun kæmper med at holde koncentrationen.

Hun bliver derfor let distraheret og, hvis der er noget, der ikke interesserer Elvira Pitzner, så slår hjernen fra.

Derfor blev hun som lille også tjekket for, om hun havde ADHD. Men det viste sig, at hun lider af en anden diagnose.

- Jeg fik af vide, at jeg har ADD, som er koncentrationsbesvær, siger Elvira Pitzner.

Hun mangler altså h'et, der står for hyperaktiv, for at have ADHD. Men det forstår Elvira Pitzer ikke.

Hun synes nemlig selv, at hun er meget hyperaktiv og fortæller, at hun aldrig er blevet medicineret mod ADD.

- Jeg sad på en stol og kunne falde ned fra den og gå op på mit værelse og glemme, hvad jeg skulle hente, griner Elvira Pitzner.

Du kan se klippet i videoen over artiklen, mens du kan se hele afsnittet på Dplay.