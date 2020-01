Tandlæge-bageren: Derfor er søde sager helt i orden

Louise Jensens hobby er sukker og søde sager - hendes job er sunde og hvide tænder.

Umiddelbart lyder det som en lidt skør kombination, men for den dygtige amatørbager, som i aften kan ses i finalen i dette års udgave af 'Den store jule- og nytårsbagedyst' går søder sager og sunde bisser nu fint hånd i hånd.

- Alt med måde! Sådan er det med alt. I de rigtige mængder, er der intet, der er usund, siger hun til Ekstra Bladet.

Den bagende tandlæge fortæller, at hun for at skabe balance i tingene holder sig fra søde og usunde sager i hverdagene, hvor hun lever ret sundt.

- Det betyder, at der er plads til det i weekend og ved særlige anledninger. For mig er det vigtigt, at der ikke er noget, der er forbudt, siger hun.

For Louise Jensen handler det om at prioriterer, og hun ved godt, hvad hun vil vælge af sukkerholdige sager.

- Hellere et stykke dejlig hjemmebagt kage end en sodavand, siger hun.

Den hjemmebagte kage giver nydelse til Louise Jensen til mere end en gang. Hun elsker lige så meget at bage den, som at spise den.

- Ovenpå en lang dag vil jeg hellere slå en dej op end at lægge mig på sofaen. Jeg slapper meget bedre af i køkkenet. Mine hænder skal helst have noget at lave, siger hun.

Glæden ved at bage har Louise Jensen fået lov at dele med andre end dem i bageteltet og alle seerne til bageysten.

- Jeg har været dommer i en bagekonkurrence for unge, der gerne vil lære at være lidt mere åbne overfor andre. Det er sådan et socialt projekt. Jeg var dommer sammen med Claus Meyer og følte mig virkelig i fint selskab til arrangementet, der havde et godt formål, siger Louise Jensen og afviser, at hun som mange af de andre tidligere deltagere i 'Den store bagedyst' vil gøre bageriet til sin levevej.

- Jeg er først og fremmest tandlæge. Det er det, jeg er bedst til, siger hun.

På sygedagpenge under 'Den store bagedyst'

I 'Den store jule- og nytårsbagedyst' 2019 er hun makker med Henrik Lindegaard, der røg ud af efterårets bagdyst som den første.

Se hvordan det går dem i aften, når DR viser finalen 'Den store jule- og nytårsbagedyst' klokken 20.