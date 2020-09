Tantholdt lagt for had: - Har aldrig prøvet noget lignende 

TV 2-korrespondenten får oprejsning og svarer igen, efter han er blevet anklaget for at have iscenesat et tv-indslag omkring tåregas

Det er vist ikke en underdrivelse at sige, at journalisten Rasmus Tantholdt har prøvet en del voldsomme ting i sin tid som krigskorrespondent for TV 2.

Men han har aldrig oplevet noget lignende som de sidste to uger af hans liv, hvor han har været i vild modvind på de sociale medier.

- De sidste 14 dage er jeg vågnet op til meget grimme beskeder. Jeg bliver kaldt en løgner og en venstreorienteret so og alt muligt grimt. Jeg kan godt tåle det, jeg er vant til at stikke næsen frem, men jeg er chokeret over, at folk bare tror på det her som en sandhed.

- Det er faktisk det mest voldsomme, jeg har oplevet, og jeg har aldrig prøvet noget lignende, selvom jeg er vant til at se meget voldsomme ting på mit arbejde. Det har været voldsomt, for det gør jo mere ondt, når det er usandheder, der spredes, siger han til Ekstra Bladet.

Modvind

Tantholdt og hans arbejdsgiver kom modvind på de sociale medier, efter han lavede et tv-indslag fra den græske ø Lesbos omkring en gruppe demonstrerende migranter - heriblandt børn, der blev ramt af tåregas.

Men ifølge anklagerne var indslaget manipuleret, og demonstranterne var slet ikke påvirket af tåregas. Anklagerne byggede det på en video, der begyndte at florere på Facebook, hvor man kunne se nogle migranter, der viftede røg i hovedet på sig selv. Ifølge anklagerne blev det gjort for at forfalske tårer, men nu har mediet tjekdet.dk undersøgt sagen, og Rasmus Tantholdt har fået oprejsning.

Ifølge mediet er der således en udbredt forståelse blandt migranter om, at røg kan beskytte mod effekterne af tåregas, og det er derfor, at de vifter det i hovedet på sig selv.

Derudover har mediet fået bekræftet fra flere sider, at der har været brugt tåregas mod demonstranterne. Det græske politi har ligeledes bekræftet det.

'Skræmmende'

Tantholdt er naturligvis glad.

- Jeg er jo ikke overrasket over, at mediet tjekdet.dk er kommet frem til, at jeg taler sandt. Det har jeg vidst hele tiden, og jeg har hele tiden fortalt sandheden. Men det er rart, at det er blevet slået fast en gang for alle nu, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, det er skræmmende, at der kan blive delt sådan en løgnagtig video, og at det af mange så bliver godtaget som en sandhed, og at folk i ramme alvor kan påstå, at jeg har manipuleret med tåregas.

- Jeg har det jo sådan, at hvis jeg filmer et rødt æble og siger, at det er et rødt æble, så kan man ikke komme og sige, at det er to blå æbler. Fakta er fakta, og når jeg siger, at det er tåregas, så er det tåregas. Det kan man ikke bestride, og jeg ville aldrig manipulere med det.