Telefonopkaldet ingen søn ønsker sig

Der er gået ti år, siden amerikanske Madison Hamburg fik det telefonopkald, ingen søn - ingen overhovedet - ønsker sig.

'Da jeg var 18 år gammel, blev min største frygt til virkelighed, da min søster ringede for at fortælle mig, at min mor var blevet myrdet,' udtaler sønnen Madison Hamburg i en pressemeddelelse i forbindelse med premieren på hans minidokumentarserie om drabet på sin mor.

48-årige Barbara Hamburg blev fundet dræbt i en blodpøl om formiddagen 3. marts 2010 i haven ved sit hjem på Middle Beach Road i Madison i delstaten Connceticut. Et enklavelignende område for den øvre amerikanske middelklasse med smarte strandklubber, hoteller og golfbane.

Politiet kategoriserede først forbrydelsen som lidenskabskriminalitet, men de manglede beviser, og i 2014 blev sagen henlagt.

'Lige meget hvor meget jeg prøvede at bekæmpe det, blev hendes død en del af mit liv. Mindet om hende blev tåget og sagen blev henlagt, men det kunne jeg ikke acceptere,' udtaler Madison Hamburg.

Politi og lokal-tv på pletten 3. marts 2010, da Barbara Hamburg blev fundet dræbt i sin have på Middle Beach Road. Foto: HBO

Igennem otte år har han interviewet adskillige familiemedlemmer og andre personer for at lære mere om sin mor og indsamle beviser i håbet om at løse mordgåden. Arbejdet åbner et sandt edderkoppespind af begravede familiehemmeligheder, forbindelser til lyssky kriminelle figurer og afdækket gammelt nag under overfladen i hans ellers rolige hjemby.

De foruroligende opdagelser tvinger til sidst Madison Hamburg til at konfrontere familiemedlemmer og indbyggere i den lille badeby.

'Selv hvis det betød, at jeg ofrede min egen sikkerhed og fornuft, gav jeg min mor et løfte, da jeg startede det her projekt: 'Jeg vil aldrig lade dig blive glemt.' Det er mindre, end hvad hun ville have gjort for mig,' udtaler Madison Hamburg.

Dokumentarserien 'Murder on Middle Beach' er på fire afsnit og har premiere på HBO Nordic 16. november. Det er Madison Hamburgs debut som dokumentarist.

Du kan få en lille smagsprøve i videoen øverst.

PRODUCERET AF OSCAR-VINDER Dokumentarserien 'Murder on Middle Beach' er produceret af Jigsaw Productions, som styres af den oscar-vindende filmskaber Alex Gibney. Jigsaw står blandt andet bag dokumentarer som 'Going Clear: Scientology and the Prison of Belief', Oscar-vinderen 'Taxi to the Dark Side', og de Oscar-nominerede 'Enron: The Smartest Guys in the Room,' 'Zero Days' og 'Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes.' Senest har Alex Gibney lavet 'Crazy, Not Insane,' som blev vist på filmfestivalen i Venedig tidligere i år.

Husene på Middle Beach Road ligger i første række ned til vandet. Foto: HBO

