Tessie får 'fræk massage': - Jeg brækker mig over det

Der er for alvor kommet gang i tv-programmet 'Ex on the Beach', efter Frederik Skovbjerg er kommet ind.

Han har nemlig sat fut i Tessie Skovly, der allerede fra start gjorde det klart, at hun ville hoppe på ham, hvis han tjekkede ind. Det gjorde han som sagt, og allerede den første aften knaldede parret i badet, inden de fortsatte i sengen, hvor han gav Tessie en 'indvendig massage'. I aftenens afsnit har hun lyst til mere.

- Jeg har ikke noget imod at få en indvendig massage af Frederik igen, siger Tessie i videoen over artiklen, hvor Frederik da også er ganske tilfreds med sin start i villaen.

- Tessie, hun er en frisk pige. Ikke over for René, men hun har været det over for mig i hvert fald, konstaterer han.

Sammen med Tessie går Frederik ind i bruseren, og der stiger lysterne igen.

- Frederik er mega fræk. Puh, lyder det fra fra Tessie.

Hun havde indtil Frederiks ankomst en flirt kørende med René Hoffbeck, der blev smask forelsket i den aarhusianske pige. Derfor er det heller ikke nemt for ham at se, hvordan han fra den ene dag til den anden er blevet skubbet helt ud i kulden.

- Jeg brækker mig over det, konstaterer stakkels René.

Se Frederik og Tessie hygge sig under bruseren i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses søndag-tirsdag på Kanal 4 - og på streamingtjenesten dplay.