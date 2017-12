TEST DIG SELV: Er du klogere end Paradise-Simone?

Hvis du er personen, der elsker alle reality-programmer, har du højst sandsynligt helt styr, hvem der var på hold sammen i 'Robinson Ekspeditionen', eller hvilke par der hyggede sig i poolen i 'Paradise Hotel'.

Men er du mon også klogere end en reality-deltager?

I anledningen af, at Udlændinge- og Integrationsministeriet for nylig offentliggjorde dette års indfødsretsprøve, har vi stillet fem forskellige spørgsmål til otte danske reality-deltagere.

Tør du at udfordre dem, har du hver dag mellem jul og nytår mulighed for at dyste mod en ny - enten tidligere eller nuværende - reality-deltager i kampen om, hvem af jer der er klogest.

I dag har du mulighed for at se, om du er klogere end Simone Hvenegaard. Så hvis du tør, er hun klar til at udfordre dig her:

