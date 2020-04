'Tiger King' kontaktet: Nyt program kan være på vej

Jospeph Maldonado-Passage, bedre kendt som Joe Exotic, der er hovedpersonen i den populære Netflix-serie Tiger King kan være klar med nyt radioprogram, der skal sendes fra fængslet.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Independent.

Nyheden kommer fra Joe Exotics ægtemand, Dillon Passage, der til Metro UK har fortalt, at en amerikansk radiostation har kontaktet ham, fordi de vil sende et program inde fra fængslet.

- Denne her radiostation i USA vil have, at han skal have sit eget radioprogram inde fra fængslet, siger Dillon Passage.

Detaljerne er endnu ikke på plads, men tilbuddet er seriøst, og derfor er ægtemand til 'Tiger King' spændt.

- Så vi må se, hvad det bliver til. Det er ret vanvittigt, siger Dillon Passage.

'Joe Exotic' aftjener lige nu en fængselsdom på 22 år i Texas, efter at han i 2019 blev dømt for at have hyret en lejemorder samt for 17 tilfælde af dyremishandling.

