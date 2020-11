'Tiger King'-stjerne arresteret

Dillon Passage, kendt fra 'Tiger King' og gift med den famøse dyrepasser Joe Exotic, er blevet arresteret for spirituskørsel

Joe Exotics ægtemand Dillon Passage er i weekenden blevet arresteret for spirituskørsel i delstaten Texas.

Det skriver TMZ.

25-årige Passage blev stoppet af politiet klokken tre lørdag nat, efter han i løbet af aftenen havde været til fest.

Alkometeret svingede ud, hvorfor han blev taget med i detentionen.

Ud over spirituskørsel er han tiltalt for at modsætte sig anholdelse.

Joe Exotic afsoner sine 22 års fængsel for bestilling af mord på Carole Baskin. Foto: Julia Lindemalm

- Jeg har gjort mit bedste for at få ham stoppe med at drikke - jeg elsker ham, siger Joe Exotic til TMZ.

Parret blev gift i 2017 - to måneder efter Exotics tidligere mand Travis Maldonado skød sig selv.

Joe Exotic afsoner 22 års fængsel for bestilling af mord på Carole Baskin - hvilket Joe selv afviser på det kraftigste. Han har anmodet præsident Trump om en benådning.

