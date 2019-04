Tilfreds Blachman: - Han er ikonisk

Dommerne var fredag aften sat ud af spillet, da årets tre finalister skulle findes til 'X Factor'.

Det var som bekendt Oh Lands pigegruppe Echo, der trak det korteste strå og måtte forlade showet i semifinalen.

Med andre ord er det Thomas Blachmans håb, Kristian Kjærlund, samt Ankerstjernes Live og Benjamin, der skal dyst mod hinanden i finalen i Horsens på fredag.

- Kunden har altid ret, siger Thomas Blachman om seernes valg af finalister.

Den rutinerede dommer er selvsagt mere end tilfreds med, at han har Kristian Kjærlund med i finalen. Han er nemlig noget helt særligt, hvis Blachman selv skal sige det.

- Live er sindssygt vidunderlig og smuk og yndig og har en fin lille stemme. Benjamin har en naturlig musikalitet og det kører, men hvis det kommer til at komme til første show, og så gå ind i sådan en verden, som bare er blevet stærkere og stærkere, og hvor man fra starten af lægger en stil. Står som en troværdig individuel artist med en karisma, hvor man tænker hold da kæft, siger Thomas Blachman om Kristian Kjærlunds værdige plads i finalen.

- Hans autoritet i hans figur. Den er meget meget sjælden, siger Blachman og fortsætter rosen af sin deltager.

- Han er en smuk mand, der bare kan de der bevægelser, hvor man bare tænker okay. Han er ikonisk! Det fede er, at seerne også kan høre det. Så kan det godt være, at han glemmer tre ord. Men det er ikke det, der gør forskellen. For de ord, han husker, lyder pisse godt!

Sådan så Kristian Kjærlund ud, da hans plads i finalen var en realitet. Foto: Mogens Flindt.

Thomas Blachman har flere gange været efter Kristian Kjærlund 16-årige konkurrent, Benjamin, fordi han var for pæn. Den skaldede speedsnakker drømmer om at se mere vildskab fra ham.

Benjamins reaktion var lidt anderledes. Foto: Mogens Flindt

Også i finalen kunne Blachman godt have ønsket sig en god portion fandenivoldskhed.

- Jeg kunne godt savne Maria & Bea i finalen. Fordi jeg synes, at de havde et godt visuelt og produktionsmæsssigt apparat kørende, siger han om de to piger, der måtte trække sig forud for sidste uges finale på grund af dødsfald i Bea nærmeste familie.

Torsdag i sidste uge døde den unge piges far som følge af en hjerneblødning, og det var naturligvis udelukket at duoen kunne fortsætte.

