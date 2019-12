'Tinka'-Lasse jagter stor drøm

Hver aften klokken 20.00 på TV2 toner Albert Harson frem på skærmen, når han spiller drengen Lasse i julekalenderen 'Tinka og Kongespillet'.

Mens Lasse i julekalenderen er lidt af en ballademager, som er blevet sendt hjem fra sin efterskole efter en slåskamp, ser 17-årige Alberts eget liv en del anderledes ud i virkeligheden.

Godt nok har han lige været på efterskole, men han er til gengæld meget seriøs og målrettet i forhold til sin skolegang. Hans drøm er nemlig at komme ind på en af Danmarks skuespillerskoler, men det er bestemt ikke nemt, da man skal gennem en optagelsesprøve, hvor kun 20 ud af 800 ansøgere kommer ind hvert år.

- Det er jo ikke sikkert, at jeg gør det bedre end de andre, selvom jeg har medvirket i julekalenderne. Så jeg er nødt til at øve og forberede mig så meget, jeg kan, fortæller Albert til TV2.

Tinka og Lasse har et tæt venskab i julekalenderen. Foto: Per Arnesen/TV2

Messi giver Tinka sparket: Julekalender-krig på vej

- Jeg er blevet mere seriøs og gør virkelig alt for at være så god som mulig på optagelser, fortsætter Albert, der er blevet sin egen største kritikker.

- Når jeg ser på mig selv på tv, bliver jeg ved med at finde små steder, hvor jeg mener, at jeg kunne gøre det bedre, forklarer han til TV2 og tilføjer, at han ofte bad om at få taget optagelserne om under 'Tinka og Kongespillet', fordi han ikke var tilfreds med sit skuespil.

Albert erkender desuden, at han kan mærke, han er blevet ældre de sidste to år, da han under 'Tinkas juleeventyr' i 2017 ikke var selvkritisk på samme måde. Dengang forstod han ikke, hvor vigtigt det var at komme velforberedt, når man medvirker i en julekalender.

17-årige Albert gør derimod nu alt for at gøre sig umage, så han forhåbentlig kan få opfyldt sin drøm om at uddanne sig til skuespiller.

TV2 jubler: Ny julekalender sætter vild rekord