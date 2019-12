Tinka-stjerne har berømte forældre: Kan du gætte hvem?

Begge efternavne på den 22-årige Viilbjørk emmer af skuespil. Hun hedder nemlig både Malling og Agger, for hendes forældre er skuespillerne Søren Malling og Petrine Agger.

Men Viilbjørk Malling Agger, der netop nu aktuel i julekalenderen 'Tinka og Kongespillet', vil gerne selv sætte sin dagsorden som skuespiller.

Mandag aften kunne hun for første gang ses på skærmen i rollen som nissen Falke, da andet afsnit af julekalenderen løb over skærmen.

- Det betyder meget for mig, at blive anerkendt for den, jeg er, og ikke hvem mine forældre er, siger Viilbjørk Malling Agger.

Siden hun var omkring 11 år, har hun skrevet sig op til castings og oprettet profiler hos de forskellige bureauer - ofte uden, at hendes forældre havde kendskab til det.

- Jeg tror ikke, det kom bag på dem. De ved godt, at jeg er stædig og modvillig, når jeg gerne vil noget, siger hun.

Hun kunne ofte være derhjemme alene, fordi både Søren Malling og Petrine Agger kunne være væk længere tid af gangen, når de var på optagelse.

Hun har også været med dem på arbejde, blandt andet da optagelserne til den første sæson af 'Forbrydelsen' skulle optages.

- Jeg har også været med, når de har spillet teater. Så fik man et lille kig ind i branchen, hvilket var spændende, fortæller Viilbjørk Malling Agger.

Hun føler, at hun er bedre klædt på til livet som skuespiller, fordi hendes forældre har lært hende meget om bagsiden af medaljen.

- Siden jeg var lille, har jeg oplevet, de har været væk, eller det har været svært at skaffe arbejde. Jeg føler, jeg har en god indsigt i bagsiden.

- Som skuespiller er det ikke ligefrem nemt at skaffe job. Man går ikke ud med en jobansøgning. Man skal vente på at telefonen ringer, og der bliver spurgt, om man vil til casting. Det kan være hårdt, siger Viilbjørk Malling Agger.

Julekalenderen 'Tinka og Kongespillet' er hendes debut som skuespiller i Danmark, men allerede i 2014 fik hun lov at spille sammen med en af de helt tunge drenge i form af Viggo Mortensen. Det var på filmen 'Jauja', hvor hun spillede Viggo Mortensens datter.

- Det var en kæmpe stor oplevelse. Det var fantastisk. Viggo er en sindssygt rolig og meget behagelig mand. Det var en fornøjelse at arbejde sammen med ham. Det lærte jeg meget af, fortæller hun.

På sigt håber hun, skuespillet kan blive en levevej.

- Jeg drømmer om, at kunne leve af at være skuespiller. Jeg tror, at jeg bliver fanget af projekter, mere end hvor i verden filmen foregår, siger hun.

'Tinka og Kongespillet' sendes på TV2 hver aften frem til juleaften klokken 20..