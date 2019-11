To værter smutter: Dét sker der med populært DR-program

Bubber afslører: Har gjort barnepigen gravid

DR1-programmet 'Aftenshowet' har i løbet af den seneste måned mistet to af profilerne, efter Mikkel Fønsskov og Lise Rønne har valgt at trække sig fra værtsholdet.

Først meldte Lise Rønne ud i slutningen af oktober, at hendes tid på DR1-programmet lakkede mod enden.

- Jeg kommer til at nyde den næste tid på mit elskede 'Aftenshowet' lidt ekstra, for om et par måneder er det slut, skrev hun i et opslag på Instagram.

Mandag fulgte Mikkel Fønsskov så trop, efter han har stået i spidsen for 'Aftenshowet' i de seneste fem år.

- Nu har jeg for første gang i mange år et åndehul med masser af ferie og sabbat. Noget af tiden skal bruges på mine universitetsstudier på SDU, og ellers ser jeg, hvad der sker. Måske bliver det noget med bøger og litteratur, kultur eller noget helt fjerde, skrev han mandag på Facebook.

På jagt efter ny vært

Dermed er der inden længe kun tre faste værter tilbage på det populære DR1-program, som sendes hver mandag til torsdag.

Mark Stokholm, Mette Bluhme Rieck og Ulla Essendrop kommer dog ikke til at stå for det hele alene, når kollegerne er væk.

DR sætter nemlig jagten ind på en erstatning for de to profiler, der forlader skuden. Det siger Lisbeth Langwadt, der er programchef hos DR, til Ekstra Bladet.

- Mette, Ulla og Mark er der fast, og Lise er der til engang i januar – så lige nu klarer vi os med de gode værter, vi har, men vi vil gå i gang med at lede efter en ny vært på længere sigt, lyder meldingen.

Det første afsnit af 'Aftenshowet' blev sendt i 2007.

