Tordner: - Det er uværdigt

De to 'Vild med dans'-værtinder giver ikke meget for kritikken fra seerne, der blandt andet går på, at der mangler en mandlig vært

'Skift den ene ud med en mand. Jeg tror, I mister seere, når to damer står i front'.

Sådan lyder en række klager ifølge Berlingske, som TV2 har modtaget de seneste uger rettet mod de to 'Vild med dans'-værtinder Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller.

Her udtrykker seere blandt andet utilfreds med, at værtinderne er for nedringede, at der ikke er noget 'mandligt modspil', og at det er to kvinder, der er overladt til at styre pointene.

Den kritik synes de to værtinder ikke hører nogen steder hjemme.

- Hele sagen er jo en smule ubegavet, hvis du spørger mig. Som mennesker skal vi generelt vurderes på vores kunnen og ikke på vores køn. Så det at der er nogen, der vurderer os på vores køn siger mere om dem end om os, siger Sarah Grünewald til den fremmødte presse umiddelbart efter fredagens 'Vild med dans'.

Tv-vært Kristian Bech og hans partner Mille Funk røg ud i aftenens program.

Hun bliver bakket op af sin medværtinde, Christiane Schaumburg-Müller:

- Hele denne her debat er helt vildt irelevant. Er det virkelig det vigtigste, vi har at gå op i i denne her tid? Det er, om der kan være to kvindelige tv-værter. Jeg har næsten ikke lyst til at kommentere det, for jeg har ikke lyst til at blæse det op til en debat, så jeg har næsten lyst til ikke at sige noget, for det er uværdigt som debat, siger en tydeligt frustreret Christiane.

- Det er uværdigt, lyder det fra Christiane om debatten. Foto: Mogens Flindt

'Glider af på det'

Ifølge Sarah Grünewald tager hun dog ikke kritikken så tungt.

- For mig gled jeg ret hurtigt af på det, og det er det for mig, når det er ubegavede nyheder, siger Sarah Grünewald, mens Christiane Schaumburg-Müller supplerer:

- Der bliver skrevet så mange kommentarer. Folk kan ikke styre sig på internettet, siger værtinden og bliver støttet op af Grünewald:

- Der er nogen ting med noget ligestilling. Det kan vi godt tale om. Hvis jeg stod mellem valget og skulle ansætte to mennesker, så valgte jeg jo ikke på baggrund af køn. Jeg vil have den bedste til at arbejde for mig, og det ved jeg også, at TV2 har valgt ud fra. Der er meget, vi åbenbart skal forholde os til i denne her verden. Men vi vælger at forholde os til noget af det, de er indhold i.

Det er slut

- Hvad med det her med jeres påklædning? Der er jo nogen, der mener, at I er for nedringede, og så har I for meget tøj på osv. Hvad tænker I om det?

- Problemet ligger jo i, at alle har et talerør. Det ligger ikke i, om man er for nedringet. Det er at folk har behov for at ytre det. Vi kan ikke alle synes, at din bluse er flot. Det er mere, at folk har et talerør, der skal offentliggøres, siger Christiane Schaumburg-Müller, mens Sarah Grünewald fortsætter:

- Meninger til påklædning er jo et kæmpe kompliment, uanset om det så er negativt eller ej, for det betyder, at folk ikke er ligeglade. Men vi laver jo 12 programmer, og der vil være nogen, der er nedringede, og der vil være nogen med høje slidser. Der er nogen, der kan lide dem, og nogen der ikke kan, siger hun og tilføjer:

- Men lad os nu passe på den gode tone.