Tordner over TV2: - Det er ikke i orden!

I tirsdagens afsnit af 'Først til verdens ende' på TV2 når de to soldaterkammerater Carsten og Kim til Cambodja, hvor de besøger elefantreservatet Mondulkiri Project Elephant Sanctuary, hvor de blandt andet får mulighed for at bade og børste elefanterne, mens en lang række andre turister svømmer nysgerrigt rundt om elefanterne og venter på, at det bliver deres tur.

Interaktionen med elefanterne kalder Carsten og Kim blandt andet for en oplevelse, 'der overgår alt', at man 'glemmer tid og sted'.

Det er dog langt fra alle, der er ligeså begejstrede for elefantoplevelsen som de to soldaterkammerater. Episoden har nemlig vakt kritik fra flere kanter - blandt andet fra organisationen World Animal Protection Danmark.

Dyrevelfærdsorganisationen mener nemlig ikke, at det er forsvarligt, at man i et TV2-program besøger et reservat, hvor der er fysisk kontakt mellem mennesker og vilde dyr.

- Flere steder er man jo gået væk fra det her med at ride på elefanter, fordi de fleste efterhånden har indset, at det er dybt problematisk. Andre steder tilbyder de så for eksempel badning og vaskning, som det er tilfældet det sted, der bliver besøgt i programmet. Men hele denne tætte kontakt med elefanter og vilde dyr i det hele taget er meget problematisk, siger Gitte Buchhave, der er direktør i World Animal Protection Danmark, til Ekstra Bladet.

- De her dyr er vilde, og det betyder, at de potentielt kan være farlige, så for at gøre den her slags turisme så sikker som mulig, så er elefantførerne nødt til at minde elefanten om, hvem der har kontrollen. De her elefanter er blevet trænet med hårde metoder, så de kan deltage i den her slags aktiviteter med mennesker.

Bruger hård hånd

- Når du siger, at de er nødt til at vise, hvem der har kontrollen. Hvad tænker du så på?

- Det er for eksempel ved at straffe elefanterne med en elefantkrog i forbindelse med den mindste ulydighed. Det er ganske enkelt den måde, de kan forhindre, at der sker et fatalt uheld. Det er ikke det, at man står og børster eller bader dem, der som sådan er det problematiske. Det er det, der ligger bag, siger hun og fortsætter med at fortælle, at det også er risikabelt, at så mange mennesker befinder sig omkring elefanterne på samme tid.

- Jeg tænker potentielt, at det er rigtig farligt. Jo flere mennesker, der er rundt om elefanterne, jo farligere. De holder sig pænt på afstand, men hvis man er for tæt på, og der er mange mennesker, og dyret bliver stresset kan det være katastrofalt. Man skal altid huske på, at det er forbundet med en vis fare at være tæt på de dyr.

Derfor er de hos World Animal Protection Danmark også ærgerlige over, at den pågældende episode bliver vist på tv.

- Det er rigtigt ærgerligt, for det er med til at give et indtryk af, at det, der foregår, er helt i orden. De seneste år er danskernes holdning blevet rykket rigtig meget i forbindelse med elefantridning, og der er blevet skabt en forståelse for, at det ikke er i orden, så det er rigtig ærgerligt, når sådan noget her bliver vist ukritisk, for det giver netop et indtryk af, at det er i orden. Men det er ikke i orden set fra et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv, siger direktøren.

Carsten og Kim på vej mod 'verdens ende'. Foto: TV2

Hun opfordrer samtidig til, at man tænker sig ekstra godt om, inden man vælger at besøge et reservat med vilde dyr.

- Man skal helst opsøge reservater, hvor der ikke er nogen fysisk kontakt mellem dyr og mennesker, men hvor man kan opleve dyrene på afstand i deres naturlige element og se deres naturlige omgivelser. Det er en gave at opleve de her dyr, men man skal gøre det på en måde, som er korrekt ud fra et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv. Jeg er sikker på, at de her to unge gutter også havde valgt noget andet, hvis de havde været opmærksomme på det, siger hun og fortsætter:

- Det havde været rigtig fint, hvis man fra TV2's side havde tjekket ind med en organisation, der havde kunnet pege dem i retning af nogle af de reservater, som vi har hjulpet, og som vi kan stå inde for, hvor man kunne få en bedre og mere forsvarlig oplevelse, siger hun og understreger:

- At besøge sådan et sted sender et forkert signal om, at det er acceptabel adfærd, og det er jo ikke sådan, at jeg er uforstående over for, hvorfor det kan virke sådan, for det ser uskyldigt ud. Så hvis man ikke har en viden, der får en til at forholde sig kritisk til det, så virker det som en god gerning. Man skal lige standse op, hver gang der er mulighed for at have kontakt med et vildt dyrt og tænke: 'Hov - er det her naturligt? Hvordan er det her muligt', og hvis man tænker over det, så giver det sig selv.

TV2 reagerer

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2, der i en mail svarer følgende på kritikken fra World Animal Protection Danmark:

'Mondulkiri Project Elephant Sanctuary blev valgt som en arbejdsmulighed, da det er et sted, der tager elefanter ind, der har levet usle liv som arbejdselefanter eller turistelefanter, og giver dem et værdigt liv.

Det eneste, besøgende kan få lov til, er at være med elefanterne, når de bader. Aldrig ride på dem eller på anden vis belaste dem. Resten af tiden lever dyrene uforstyrret i skoven'.

Indtægterne, som projektet får ved denne aktivitet, går, udover driften, til at befri flere elefanter fra fangeskab, til projekter, der passer på de få resterende vilde elefanter og til Bunong-stammen, som er det lokale folk, der herved får penge og arbejde til medicin, mad og uddannelse. Dette gør, at folk er stoppet med at fælde de få arealer med regnskov i nærområdet.'

God oplevelse

Ekstra Bladet har været i kontakt med Carsten, der sammen med Kim besøgte reservatet i 'Først til verdens ende'.

Han husker tilbage på besøget hos elefantreservatet som en god oplevelse, hvor han var af den opfattelse, at elefanterne havde det godt.

- I situationen, da vi rejste, der var det (hvordan elefanterne havde det, red.) nok ikke noget, vi tænkte så meget over, eftersom det bare var en kæmpestor oplevelse for os at kunne komme så tæt på de her store dyr, og jeg havde ikke tænkt, at det var noget, der ville afføde kritik. Elefanterne var i den her regnskov, hvor de kunne gå frit rundt. De levede ikke i bure. Min oplevelse af det var rigtig positiv, siger han og fortsætter:

- Jeg har det helt fint med at have været så tæt på de her store dyr. Der er efter min opfattelse ikke nogle af de her dyr, der har lidt overlast i forbindelse med vores besøg. De er blevet behandlet med respekt og omtanke, og jeg har haft opfattelsen af, at reservatet handler for en god sag. Så hele mit indtryk af det har været rigtig godt.

- Kan du forstå kritikken af, at man jo som turist ikke ser, hvordan dyrene bliver behandlet "behind the scenes"?

- Jeg kan godt forstå, man kan være nervøs for, hvordan deres opvækst og sådan noget har været, men det er ikke noget, jeg har oplevet. Hvis man som turist skal ud og opleve noget lignende, kunne det være en god idé at lave noget research omkring det sted, man skal besøge, så man ved, at man kan stå inde for det.

Ifølge Carsten overrasker kritikken fra World Animal Protecition Danmark ham derfor også.

- Ham guiden, der var med, var rigtig god til at forklare, at det var på dyrenes præmisser. Det virkede til, at de havde hjertet på det rette sted, siger han og fortsætter:

- Derfor kommer kritikken også bag på mig. Vi har stået og vasket den her elefant. Den har fået bananer. Den har ikke lidt overlast på nogen måde, siger han.